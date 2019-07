Montén kanssa yhtä matkaa kasvanut mediatyöläinen

Kilpailumahdollisuuksia on montéssa edelleen rajallisesti, vaikka laji muualla maailmassa näyttää olevan nosteessa, ihmettelee Maija Fors.

Terhi Piispa-Helisten

Maija Fors on osallistunut montén SM-kisan karsintalähtöihin muun muassa kuvan Jotteilla.

Kuninkuusravien ohjelmaan kuuluu monta kilpailua. Yksi vakioelementti on ollut jo vuodesta 1999 ajettu suomenhevosten montén eli raviratsastuksen Suomenmestaruus.

Ilmajoelta lähtenyt, pääkaupunkiseudulla asuva Maija Fors (27) ei ikänsä puolesta ollut vielä silloin mukana, mutta hän on kasvanut aikuisikänsä käsi kädessä lajin kanssa.

Fors on paljon muutakin kuin montératsastaja. Hän muutti Pohjanmaalta ensin Riihimäelle, sitten pääkaupunkiseudulle ja on opiskellut sekä tehnyt jo tosissaan työuraakin hevostelun ohessa.

”Tällä hetkellä työ ei liity mitenkään hevosiin”, Fors kertoo.

”Kun ravit siirtyivät työnantajaltani Yellow Film & TV:ltä muulle tuotantoyhtiölle, sain tilaisuuden tehdä tuotantopäällikkönä ja -koordinaattorina ihan erilaisia tv-produktioita, ja olen ottanut sen avosylin vastaan. Raviohjelmien tekemisen aikoina alkoikin tuntua, että elämä on 24 tuntia hevosia."

Tällä hetkellä hän on mukana tuottamassa Hotel Swan -nimistä draamasarjaa C Morelle. Sarjan pääosissa nähdään Oona Airola ja Lauri Tilkanen.

Monipuolisuudesta kertoo myös se, että St Michel -viikonloppuna Maija Fors toimii Mikkelin raviradan kuuluttajana.

"Sisareni Elinan ja minun hevosprojekti Jasulito on nyt laitumella keräämässä voimia tulevaa syyskautta varten, mikä on hyvä, kun työ vie tällä hetkellä enimmän ajan. Ilmoitin kyllä töissä jo etukäteen, että montén kilpailureissuille pitää löytyä aikaa, ja on löytynytkin.”



Tuoreimmat startit ovat suomenhevosten SM-karsinnoista, eli Kuninkuusraveihin on Maija Forsilla tänäkin vuonna mieli. Viime vuonna hän oli Rovaniemellä Jotteilla SM:n neljäs.

Tänä vuonna Jotteilla on taas ajettu SM-karsintoja, ja Forsilla on ollut muitakin ratsastettavia karsintalähdöissä muun muassa Voitto-Aatos.

”Hevoset keräävät karsinnoissa pisteitä päästäkseen SM-finaaliin. Toivottavasti jollain vakioratsullani päästään sinne."

Kisa on Forsin mielestä aina ainutlaatuinen kokemus, kun Kuninkuusravit on ylivoimainen suomalaisista ravitapahtumista.

"Sen tuntee ihan luihin ja ytimiin asti. Hevosetkin antavat enemmän itsestään, ja harvoissa raveissa oikein havaitsee tai kuulee yleisön, mutta Kunkkareissa takuulla aistii sen. Toisaalta tykkään esimerkiksi Riihimäen tapaisista kesäraveista, mutta isot kilpailut ovat oma lukunsa.”



Hevoset Maija Fors sai veriinsä kotoa Ilmajoelta.

”Meillä oli kotona neljän karsinan talli, kun isä oli ravihevosista innostunut. Sisko Elina kilpaili poneilla, ja jonain kesänä hevosia tai poneja oli jopa kahdeksan, kun ne eivät kesällä juuri tallia kaipaa. Ihan 16-vuotiaasta saakka olen mennyt montéa, suoraan sen jälkeen, kun sain ajoluvan."

Starttimäärät ovat pitkään pyörineet 50:n molemmin puolin vuodessa. 2013 Fors ajoi kolmanneksi eniten ykkösiä suomalaisohjastajista.

Kuluvalla kaudella startteja on jutun julkaisuhetkillä 29, kaikki montéssa.

"Enemmänkin huvittaisi kilpailla, mutta mahdollisuuksia on rajallisesti. Toisaalta välillä oli sellainen hetkikin, jolloin ajoin mieluummin kärrylähtöjä. Joskus syksyisin harrastus tuntuu raskaalta, kun kelit ovat huonot ja kilpailumahdollisuudet montéssa tyrehtyvät olemattomiin", hän tuumii.

"Kuitenkin tämä hevoshomma on sellaista, että ei tarvita kummoistakaan onnistumista, niin on taas jo into päällä.”



Oma hevonen Jasulito on kaikesta huolimatta juossut ja menestynyt vain kärrylähdöissä.

”Se on mennyt niin hyvin, ettei lajinvaihto ole ollut ajankohtainen. Ajatuksena on toki ollut, että jossain vaiheessa kokeillaan satulaakin. Treenissä se on usein, mutta on tehty kouluratsastusta ja kaikkea muuta kuin ravia. En tiedä osaisiko se edes mennä ravikilpailuissa satulalla."

Jasulito on Maijan sanoin "onneksi" hänen ja sisaren yhteinen projekti. "Yksi työssäkäyvä ei edes voisi hoitaa, saati maksaa, kaikkea. Ruuna asustaa Nurmijärvellä Kari ja Nina Savolaisen tallissa.”



Maija Fors on opinnäytetyötä vailla valmis mediatekniikan insinööri, mutta raviurakin on edelleen ajan haaveissa.

”Kyllä pitäisi tehdä se opinnäytetyökin, ja teenkin varmasti, mutta työelämä on nyt vienyt mennessään. Kuitenkin olen koko ajan sanonut töissä, että tämä hevosasiakin on tärkeä. Joustoa on löytynyt hyvin."

"Isompi este ehkä kuitenkin on, että montéta ei vieläkään oteta oikein tosissaan. Kilpailumahdollisuuksia on tosiaan rajallisesti, vaikka laji muualla maailmassa näyttää olevan nosteessa", hän tuumii.

Montératsastajien yhdistys toimii hänen mukaansa täysin talkoovoimin ja tekee voitavansa. "Mutta varmaankin kaivattaisiin enemmän keskusjärjestöohjausta: kilpailukalenterin rakentamista, kansainvälistä yhteistyötä ja tuomaritoiminnankin eteenpäinvientiä. Kehityskohteita ainakin olisi paljon!”

Juttu ilmestyi alunperin Kunkkarikatalookissa MT:n välissä 3.7. Erikoisliite on jaossa vielä viikonlopun St Michel -raveissa.