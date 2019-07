MT Ravit Antti Ojanperällä: "Kyllä Kunkku tulee vielä takaisin"

Jukka Heiskala

Juha Jokinen ja Antti Ojanperä vaihtavat Jokivarren Kunkun kuulumisia.

Antti Ojanperä tiesi aikoinaan heti, että Kunkku on juoksija.

"Kun se lähti ravaamaan tuossa tarhassa, niin ei siinä mikään kauhea neropatti tarvinnut olla, se näytti juoksijalta", Ojanperä muistelee.

Kunkku, joka on Suomen kaikkien aikojen toiseksi nopein suomenhevonen ja ravikuningas 2015, on antanut Ojanperälle monia sellaisia hetkiä, joista moni voi vain haaveilla.

Viime vuosina Kunkku on kärsinyt terveysongelmista. Nyt näyttää kuitenkin valoisammalta.

"Kyllä Kunkku tulee vielä takaisin", Ojanperä sanoo.

"Me ollaan koko ajan treenattu ja istuttu paljon reen päällä. Mutta eihän sitä varmaan ihan sellaiseksi saa, mitä se oli."

Ojanperä uskoo, että Kunkulla ajetaan kilpaa taas ensi syksynä.

Kunkkarit jäävät Kunkulta väliin, mutta Ojanperä ei niiden perään haikaile.

"On noita nuorempia onneksi. Vappuäijä on sellainen hevonen, että on varmaan aika lähellä, samoin Heinämies", Ojanperä pohtii.