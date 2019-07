Kuninkuuskisojen konkari tähyää kotikisoihin: "Kunkkarien henkeä kannattaa vaalia"

Tapio Perttunen kuuluu siihen pienehköön joukkoon, joka on voittanut ohjastajana sekä ravikuninkaan että ravikuningattaren seppeleet.

Raisa Kyllikki Karjalainen

Perttusen perheen Saran Salama voitti ravikuninkuuden kolmesti. Kuvassa ori on Tapio Perttusen kanssa palauttelulenkillä kotonaan Orimattilassa ensimmäisen kuninkuuden jälkeen vuonna 2006.

Orimattilalainen ravivalmentaja Tapio Perttunen (62) innostuu edelleen hevosista ja Kuninkuusravien tenhosta. Hän on pitkän uransa aikana valmentanut Suomen huipulle useita hevosia. Vaikka isoja voittoja on tullut lämminverisilläkin, niin suurimpina voittoinaan Perttunen pitää Hipon ajamista ravikuningattareksi vuonna 1981.

”Se tuli vähän puskista ja ensimmäinen on aina ensimmäinen,” Perttunen hymyilee.

Kuninkuusravit ovat hyvällä tavalla perinteiset kilpailut.

”Monet isot tapahtumat ovat aikojen saatossa näivettyneet, mutta Kuninkuusravit ei. Ne menevät vuodesta toiseen eteenpäin. Sitä pitää positiivisella tavalla vaaliakin”, Perttunen pohtii kotiradan Lahden Jokimaan Kuninkuuskilpailujen alla.

”On paljon sellaisia katsojia, jotka eivät käy raveissa muuten, vain Kuninkuusraveissa. Kisojen tunnelma on niin ainutlaatuinen, että sen haluaa kokea aina uudestaan.”



Kuninkuusravien sääntöjen mukaan kuninkaaksi tai kuningattareksi kruunataan hevonen, joka kolmella kilpailumatkalla saavuttaa nopeimman kokonaisajan. Yhtään osamatkaa ei tarvitse voittaa voidakseen voittaa tittelin, vaikka yleensä kuningas tai kuningatar voittaakin jonkin matkoista.

Vuonna 2006 alkoi Tapion tyttären Sara Perttusen mukaan nimetyn Saran Salaman valtakausi, kun se kruunattiin kuninkaaksi Forssassa.

”Salama ei voittanut Forssassa yhtään matkaa. Silloin puhuttiin, voiko sellainen olla kuningas ollenkaan, jos ei voita yhtään matkaa, vaikka sääntöjen mukaanhan se menee niin", mies muistelee.

"No, sen jälkeen se voitti viisi kuninkuusmatkaa peräkkäin. Kouvolassa 2007 kaikki matkat ja Jyväskylässä 2008 kaksi ensimmäistä. Kolmea tonnia se ei enää voittanut, mutta sai kuitenkin kolmannen kuninkuuden.”

Kuninkuuskilpailusta ainutlaatuisen tekee juuri kolmen kilpailun yhteistulos. Se on kova suoritus jopa hyvin valmennetuille huippuluokan suomenhevosille. Ohjastajalla ja valmentajalla täytyy tavoite olla kirkkaana mielessä, sillä kuninkuuskilpailussa joutuu myös taktikoimaan.

”Jos on vain yksi kilpailu, niin ajetaan kilpaa ja katsotaan, kuka on ekana maalissa. Kuninkuuskilpailussa joutuu laskemaan, että hevoselle jää paukkuja sinne kolmelle tonnillekin. Kyllä siinä kaikki merkitsee, varsinkin, jos kilpailu on tasainen ja marginaalit pienet,” Perttunen paaluttaa.



Kuninkuusravien historiasta löytyy niin moninkertaisia, ylivoimaisia kuninkaita, kuin haastajia ja yllättäjiä.

”Jos joku hevonen on joinain vuosina ylivoimainen, niin se ei haittaa, koska hyvän hevosen katseleminen on niin hienoa. Joku Viesker aikanaan, sen pitikin voittaa. Ihmiset tulivat juuri sitä ylivoimaa katsomaan,” Perttunen kuvailee vuosituhannen vaihteessa hallinnutta viisinkertaista ravikuningasta.

”Jos ei ole ennakkosuosikkia, niin sitten ihmiset tulevat katsomaan jännittävää kilpailua, joka on kymmenyksistä kiinni."

Tästä miehellä on omakohtainen kokemus Hipolla.

"Vielä 200 metriä ennen maalia en olisi voittanut kuningattaren titteliä. Kahden matkan jälkeen johdossa oli Vepu, mutta se hävisi meille sen verran viimeisellä 200 metrillä, että ero riitti. Mutta jos maali olisi ollut 2800 metrin kohdalla, niin en olisi voittanut titteliä. Niin pienestä se voi olla kiinni.”

Juttu ilmestyi alun perin MT Kunkkarikatalookissa 3.7.

Johanna Heinonen

"Monet isot tapahtumat ovat aikojen saatossa näivettyneet, mutta Kuninkuusravit menevät vuodesta toiseen eteenpäin. Sitä pitää positiivisella tavalla vaalia", Tapio Perttunen tuumii.