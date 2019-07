Toto75-vihje: Atupem uusii voittonsa Joensuu-ajossa

Terhi Piispa-Helisten

Atupem teki Suur-Hollolassa kevään loukkaantumiseen jälkeen hienon paluun radalle kirimällä välierässä ohi Run For Royaltyn. Kuva: Terhi Piispa-Helistén

Hulppea kiri kantoi voittoon ja finaalissa Antero Tupamäen suojatti oli kolmas. Vuosi sitten Atupem nitisti johtaneen Chief Orlandon maalisuoralla, vaikka joutui juoksemaan tämän ulkopuolella.

Atupem on kansainvälisen tason huippuhevonen, jolle tuskin löytyy pysäyttäjää Joensuussa.

Jouko Tarvaisen tallista Joensuussa kilpailee kaksi hevosta. Hevillä on noussut voittovireeseen ja siltä voi odottaa menestystä. Black Maya sen sijaan voi olla takamatkalta liian kovan tehtävän edessä.

” Voi kun tietäis, miksi Hevillä on syttynyt voittamaan lähtöjä. Se on aina säästänyt itseään, eikä vieläkään anna kilpailuissa kaikkea ulos. Täytyy varmaan kiittää ammattikuskeja, jotka ovat saaneet oriiseen vähän syttyjä lisää", Tarvainen kertoilee.

"Tampereelta kun tultiin kotipihaan myöhään yöllä, koko tienoo kuuli varmasti, että ori on palannut kotiin voittoisalta reissulta. Hevillä tanssahteli kahdella jalalla ja kuopi maata kuin Musta Ori aikanaan telkkarissa. Sama toistui Mikkelin voiton jälkeen. Sillä on nyt itseluottamus huipussaan ja sen kanssa on mukava lähteä Joensuuhun.”

”Black Maya on ollut hyvässä kunnossa jo pitkään, mutta voitot kiertävät. Porissa saatiin pitkästä aikaa juosta sisärataa ja tamma kiri pontevasti. Joensuussa riittää maalisuoraa ja siellä ehtii kyllä kiriä lopussa, jos värkeissä on varaa", jutteli Tarvainen alkuviikosta.

Tamma on hänen mukaansa ollut kotona pirteä ja hyväntuntuinen. "Näin lyhyestä starttivälistä ei ole paljon kokemusta, mutta voittaminen voi olla takamatkalta liian kova tehtävä.”

Viikon Varma: Toto75-6 – 2 Atupem

Voitti vuosi sitten Chief Orlandon johtavan rinnalta. Huippuhevonen, johon on helppo luottaa.

Viikon Väistö: Toto75-5 – 8 Galvani Boko

Ikävä paikka, voittoisan taktiikan luominen hankalaa.

Viikon Idea: Toto75-7 – 8 Turelius

Ammattimies palaa rattaille. Volttilähetys suosii ja ravilla pystyy vaikka voittoon.

Toto75-vihje

Lähtö 1 / 10,5,7 (4,6)

Lähtö 2 / 8 Mas Chili (7,10)

Lähtö 3 / 9,4,1,5,6,8 (3,2)

Lähtö 4 / 2,8,10 (3,4)

Lähtö 5 / 5,1,4,9 (2,8)

Lähtö 6 / 2 Atupem (3,5)

Lähtö 7 / 6,7,8,9 (1,3)

864 riviä x 0,05e = 43,20e

