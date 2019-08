Kuninkuusravit käyntiin Lahden Jokimaalla tänään – MT mukana studiolla ja uutisoiden

IITA-MARIA AHTIAINEN

Rakentamisen talkooväestä vastaava Lasse Kotiranta hahmotteli seremoniapaikan laajennusta. Tomi Himanka kiitti, että talkoolaisia on tullut laajalta alueelta.

Lahden Jokimaalla järjestettiin vuoden suurin ravitapahtuma viimeksi vuonna 2003. Moni asia on järjestämisen kannalta muuttunut.

Nykyisin tarvitaan paitsi tilapäistelttoja ennen kaikkea runsaasti teknologiaa.

”Vaikka ajattelin, että sähköistys on meillä hyvä, on tilapäistä sähköverkkoakin tarvittu yllättävän paljon. Erilaista piuhaa on vedetty kilometritolkulla”, kuvaa Jokimaan ravikeskuksen toimitusjohtaja Tomi Himanka.

Ravirata-alueella oli keskiviikkona jo melkoisen valmiin näköistä. Isoja ravintola- ja vip-telttoja kalustettiin ja sähkö- ja tiedonsiirtoa asennettiin.

Kaksi viimeistä siirrettävää katsomoa olivat myös rakenteilla.

Kokonaisuutena Jokimaalla ei ole jouduttu tekemään suuria ennakkoinvestointeja.

”Puitteet ovat nyt hyvässä kunnossa. Kaikki, mitä on tehty, palvelee jatkovuosina arkitoimintaamme eli muiden tapahtumien järjestämistä.



Suurten tapahtumien turvallisuusjärjestelyjä on viime vuosina tiukennettu.

”Koko lupashow on kohtuullisen raskas eikä aina välttämättä kovin kannustava tapahtuman järjestäjän näkökulmasta. Mutta hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa on selvitty”, analysoi Tomi Himanka.

Jokimaan kuninkuusraviorganisaatioon on kuulunut koko ajan turvallisuusjohtaja, joka hoitaa luvat ja järjestelyt.

On muun muassa huolehdittava, ettei alueelle väkijoukkoon pääse ajamaan. Lisäksi koko alueella kolmen päivän aikana toimiva henkilöstö rekisteröidään ennalta.

Tapahtuman aikana alueella toimivat ovat lähes kaikki palkattua väkeä, noin 450 henkeä per päivä. Vain esimerkiksi roskien kokoaminen on vapaaehtoisten hoidettavana, mistä maksetaan korvaus alueen seuroille.



Talkootyö on silti suurtapahtuman ennakkovalmistelujen ehto. ”Jos jatkossa talkooväki katoaa, se näkyy väistämättä lipun hinnassa”, Tomi Himanka muistuttaa.

Kaukaisimmat talkoolaiset ovat Jämsästä ja Sysmästä.

”Onneksi sysmäläisillekin tämä on vähän niin kuin meidän omat 'kunkkarit'.”

Himanka myös painottaa, että aluetaloutta on hyödynnetty tarkasti. Lahden kaupungin tytäryhtiö hoitaa suurimman teltan ruokapalvelut ja vip-alueen ruuasta huolehtivat Päijät-Hämeen keittiömestarit.

Se on myös osa Kuninkuusravien vastuullisuusohjelmaa (MT 3.7.).



Kuninkuusravien lippujen ennakkomyynti on sujunut viime vuosina hyvin eri tavoin. Vermoon kaksi vuotta sitten myytiin suurin osa jo ennalta, Rovaniemellä viime vuonna lähes puolet myytiin portilta.

”Tuntuu siis, että ollaan siinäkin ihan hyvin vauhdissa. Jää toki painetta myydä vielä portiltakin”, Himanka ennakoi keskiviikkona.

Erityistä huolta laitetaan viime päivät siihen, että opastekyltit ja sijainteja ilmaisevat ilmapallot tekisivät suuren väkimäärän liikkumisen helpommaksi.

Tuttuun tapaan raviradalle pääsevät tapahtuman aikana ajamaan vain maakunnista ja etäparkeista tulevat yhteiskuljetukset.

Yhteiskyytiin pääsee Lahden keskustasta ja rautatieasemalta sekä kolmelta etäparkilta kunkin Lahteen tulevan päätien varresta.

”45 bussia ajaa nonstoppia. Olemme tietoisesti pikkuisen heikentäneet palvelua niin, että joka paikallispysäkiltä ei pääse kyytiin. Näin taataan tiheä vuoroväli, että tänne ja täältä pois pääsee varmasti sujuvasti”, Himanka perustelee.



Kuninkuusravit alkavat perjantaina iltapäiväraveilla kello 14 ja sen jälkeen järjestetään varsahuutokauppa kello 17 alkaen.

Virallinen ohjelma alkaa kello 12 kumpanakin päivänä. MT:n ravistudiota kannattaa kuitenkin tulla seuraamaan jo ennen raveja: lauantaina kello 9.30–10 ja sunnuntaina kello 11–11.30 katsomorakennuksen päädyssä.

MT:n Kunkkarikatalooki ilmestyi MT:n välissä 3.7. Siinä on tapahtuma-alueen kartta.

Ajo-ohjeet saapumiseen ja etäparkkien sijainti selviää Kuninkuusravien verkkosivulta.

