Tähen Toivomus ja Vieskerin Virva ravikuninkaalliset vuonna 2019

Rääkkyläläinen Taisto Rautiainen on kasvattanut sekä ravikuninkaan että kuningatarkisan kolmosen.

Terhi Piispa-Helisten

Kuningasperi kunniakierroksella: ravikuningas Tähen Toivomus kärryillään ohajastaja Henri Bollström ja ravikuningatar Vieskerin Virva ohjastajansa Mika Forssin saattelemana.

Onnellista väkeä kokoontui Lahden kuninkuusravien lopuksi tiedotustilaisuuteen. Sekä ravikuningas Tähen Toivomus että -kuningatar Vieskerin Virva seppelöitiin ensi kertaa.

Molempien taustajoukoilla on kuitenkin pitkä kokemus suomenhevosten kanssa.

Sanna Päivikkeen valmentama Vieskerin Virva kilpaili kuningatarkisassa kolmatta kertaa.

"Kyllä me jonkunmoiset juhlat pidetään Honkajoella, vaikka tamma asuukin Sannan tallilla Kankaanpäässä. Tämä on kolmannen polven kotikasvatti. Olen yrittänyt katsoa, mitkä suvut antaa kestävyyttä, mikä on suomenhevosella tärkeää", kuvaa Talli Vanhahonkon jäsen Pasi Vanhahonko.

Omistajiin kuuluvat myös hänen veljensä Jussi ja poikansa Jukka Vanhahonko sekä sisarensa Päivi Malinen.

Pasi Vanhahonko opetti nyt 9-vuotiaan tamman itse.

"Kun se oli 3-vuotias, sanoin, että viedään paremmalle treenarille. Ja siinä valinnassa olemme onnistuneet", hän kiittää.

Myös ohjastaja Mika Forss sai kehut jälleen kerran viisaalla päätösmatkan ajollaan.

"Mika kysyi ensimmäisen Virvan startin jälkeen, saanko ajaa tätä hevosta hevosen ehdoilla ja sen mukaan on menty."



Tähen Toivomus oli kisan ensikertalainen, mutta muutoin ori on varma kilpailija. 8-vuotias ori on jo voittanut sekä Kriteriumin että Suur-Hollola -ajon.

Hankasalmelainen Pauli Raivio ei ole hätäillyt lahjakkaan suojattinsa kanssa ja kertoi tänäkin vuonna lähtevänsä kunkkareihin "opintomatkalle".

"Vaistot on sanoneet, että älä lähde sinne hölmöilemään. Mene vasta sitten, kun se tuntuu oikealta", hän perusteli.

Raivio omistaa "Taavin" ystävänsä Kari Hintikan Teri-Tallin kanssa. Taavi on "mittatilaustyö", sillä he etsivät Tuisku Topin jälkeläisiä.

Raivion kiitokset menevät vaimolle Ritvalle ja tyttärelle Lauralle sekä ohjastaja Henri Bollströmille.

Kiitoksen tunne oli molemminpuolinen, sillä ensimmäistä kertaa kuninkaallisten kilvassa ohjastanut jyväskyläläinen arvioi, ettei kuninkuus jää Taavin ainoaksi.

"Kun nyt on harjoiteltu ja opiskeltu, niin tiedetään, miten tämä toimii."



Lahden Kuninkuusraveissa vieraili kolmen päivän aikana yhteensä 59 280 kävijää.

Ensi vuonna suurimman ravitapahtuman järjestää Seinäjoki.

Kuningatarkisa

1. Vieskerin Virva yhteisaika 9.42,4

valmentaja Sanna Päivike, ohjastaja Mika Forss, omistaja Talli Vanhahonko, Honkajoki, kasvattaja Jukka Vanhahonko, Honkajoki

2. Sävel-Taika +0,7s

valmentaja, ohjastaja ja omistaja Olavi Oja-Nisula, Ilmajoki, kasvattaja Talli Sävel, Kouvola

3. Piskon Pouta +1,4 s

valmentaja Mari Rautiainen, ohjastaja Kimmo Määttänen, omistaja ja kasvattaja Taisto Rautiainen, Rääkkylä

Kuninkuuskisa

1.Tähen Toivomus yhteisaika 9.32,6

valmentaja Pauli Raivio, ohjastaja Henri Bollström, omistajat Pauli Raivio ja Teri-Talli, Hankasalmi, kasvattaja Taisto Rautiainen, Rääkkylä

2. Välkyn Tuisku +0,8 s

valmentaja ja ohjastaja Kimmo Taipale, omistaja ja kasvattaja Yrjö Kettunen, Juuka

3. Caijus +1,5 s

valmentaja Mika Mäkelä, ohjastaja Antti Teivainen, omistaja Tmi Ravitalli Mika Mäkelä ja Timo Glumoff, Tuusula-Vihti, kasvattaja Antti ja Heidi Nikunen, Orimattila

