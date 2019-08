Poniravit yhä useamman pojan suosiossa – ensimmäinen vain pojille suunnattu ajolupakurssi järjestettiin tänä vuonna

Terhi Piispa-Helisten

Pojat uskovat, että poniravien suosion nostattaminen toisi lajin pariin myös enemmän poikia. Vasemmalla Pomona II:n vieressä ovat omistajat Mats Havulehto (vas.) ja Emil Havulehto. Dilbert Great:n vierellä omistaja Juuso Ikonen (oik.) ja pikkuveli Joona Ikonen.

Poniravit urheilulajina kiinnostaa poikia yhä enemmän.

"Tänä vuonna ajetaan arviolta reilu 100 uutta poniajolupaa, ja yhä useampi ajolupakurssilaisista on poika. Vuositasolla ajoluvan suorittajista enemmistö on kuitenkin ollut tyttöjä", Hippoksen nuorisotoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää toteaa.

Poikien määrä ponilähdöissä on selkeästi kasvanut ja määrä on tasoittumassa tyttöihin verrattuna.

"Köyliön poniravikoulu on hyvä esimerkki poikien kiinnostuksen lisääntymisestä. Ajolupakurssille tuli osallistujia niin hyvä määrä, että toinen ajolupaan tähtäävistä leireistä järjestettiin pelkästään pojille. Se on varmasti ensimmäinen laatuaan" Hyvämäki-Mäenpää kertoo.

Sipoolainen Emil Havulehto sai ensimmäisen poninsa 3-vuotiaana. Nyt hän valmentaa kolmea ponia, joista yksi on kaikkien aikojen menestynein A-poni Pomona II.

Isoveli Mats Havulehto on valmentanut Pomona II:sta aiemmin, mutta vastuu on siirtynyt enemmän Emilille, kun Mats on siirtynyt työskentelemään ravihevosten kanssa.

Mats on hyvä esikuva nuorille siitä, kuinka poniraviharrastus kasvattaa uusia ammattilaisia raviurheiluun.

Ypäjäläiset veljekset Juuso ja Joona Ikonen innostuivat poniraveista isosiskonsa Sonja Ikosen jalanjäljissä.

Juuso on ajanut 115 starttia ja veljeksistä nuorempi Joona 175 starttia.

Pojilla on omat poninsa. Juuso treenaa tällä hetkellä kahta ponia ja Joonalla treenattavia on yhteensä neljä.

"Parasta poniraveissa on nähdä, miten ponit pärjäävät ja kehittyvät", Ikosen veljekset kertovat.

Laji on tuonut mukanaan myös uusia kavereita.

"Tunnemme Jyväskylästä alaspäin oikeastaan kaikki pojat, jotka käyvät ponien kanssa raveissa", Joona Ikonen arvelee.

"Muutaman vuoden päästä poikien määrä voi olla kasvanut huomattavasti", Emil Havulehto ennustaa.

Pojat kertovat, että usein he ovat ainoita poikia lähdöissä.

Ruotsissa taas harrastajien määrä poniraveissa on todella paljon suurempi Suomeen verrattuna.

Heidän mukaansa naapurimaassa lajia arvostetaan aivan eri tasolla.

"Jos Suomessakin lajia nostettaisiin enemmän, niin mukaan saataisiin enemmän poikia", Havulehto pohtii.

Vuoden jännittävimpänä kilpailuna pojat pitävät vain pojille suunnattua Kari Lähdekorven järjestämää Karin Kannu Kundeille -lähtöä, johon sekä Emil että Joona osallistuivat viime joulukuussa.

"Siellä on aina kova kilpailu ja viimeksikin voittaja selvisi vasta loppumetreillä", Emil Havulehto muistelee.

Ikosen veljeksille ikimuistoisin kokemus on ollut, kun heidän neljä poniansa ottivat samassa lähdössä nelosvoiton Teivossa.

Tulevaisuudessa Joona on päättänyt siirtyä ajamaan myös isoilla hevosilla. Juuso vielä harkitsee asiaa.

Emil taas voisi ajaa tulevaisuudessa hevosilla harrastuksena.

Ponien kanssa kilpailemista pojat voivat ehdottomasti suositella kaikille lajista kiinnostuneille.

"Jos on ylimääräistä aikaa, niin ehdottomasti." Emil Havulehto kannustaa.

"Ponkkarit" kisataan tulevana viikonloppuna

Ponikuninkuusravit järjestetään tulevana viikonloppuna Joensuun Linnunlahdella.

Kyseessä on 15. kerran järjestettävä tapahtuma, jonne kilpailemaan saapuvat Suomen parhaat ponit ja nuoret raviurheilijat.

Suomen suurimmissa vuosittaisissa poniraveissa nähdään kahtena päivänä yhteensä 20 lähtöä.

"Poneja on ilmoittautunut hyvin mukaan. Lisääntynyt nuorisotyö ja harrastajamäärän kasvu näkyy ilmoittautumisissa", Ponikuninkuusravien tapahtumapäällikkö Tiina Kuosmanen toteaa.

Ponilähtöjen lisäksi maksutonta oheisohjelmaa on tarjolla koko perheelle.

"Erityisen paljon on keppihevostoimintaa, sillä meillä on keppariklinikka, -kilpailuja ja -kouluratsastustunteja", Kuosmanen kertoo.

Tapahtuman teemana on tänä vuonna ystävyys, perhe, yhdessäolo, suvaitsevaisuus ja kunnioitus.

"Haluamme tuoda esiin, että poniharrastus on lasten ja nuorten harrastus, jossa ketään ei syrjitä", Kuosmanen toteaa.

Viikonlopuksi paikalle odotetaan saapuvan jopa 8 000 katsojaa ympäri Suomen.

Tapahtuma järjestetään jo toista kertaa Joensuussa. Edellisen kerran ponikuninkuusravit on ravattu Linnunlahdella vuonna 2008.

Lisätietoja tapahtumasta löydät Joensuun raviradan nettisivuilla.