Ponikuninkuusravien tähti oli lauantaina Joensuussa ohjastaja Maria Kiukas – hän ohjasti neljä ponia voittoon

Sari Penttinen

Maria Kiukas aloitti päivän ohjastusurakan Emmeros Bambin rattailla ponikuningatar-lähdössä.

Ensin voitto Emmeros Bambilla Ponikuningatarlähdössä, sitten Thorwald voitti Ponikuningaslähdön, A-ponien lähdössä voitto Niittykorven Poker Alicella ja vielä ykköseksi päivän viimeisessä Pikkukunkku-lähdössä Markolla.

Ohjastaja Maria Kiukas oli kiistatta Ponikuninkuusravien ensimmäisen päivän tähti Joensuussa lauantaina. Hän ohjasti neljässä lähdössä ja voitti kaikki niistä.

Sisko Julia Kiukas ohjasti A-ponien Poniruhtinatar lähdössä Dorindahin kolmanneksi. Lähdön voittoon ajoi Oona Halme Odd Mollylla.

Poniruhtinas-lähdön voitti Circo ohjaksissa Tiia Vehviläinen.

Poniravit ovat koko Kiukkaan perheen harrastus, kertoo varikkoalueella tammalähdön voittanutta Emmeros Bambia huoltanut Sofia Kiukas. Heillä oli kolmessa eri lähdössä mukana oman tallin poni. Ponit ovat joko omia tai liisattuja.

11-vuotiaan Emmeros Bambin voitto ei ollut yllätys. "Se on nopea poni, jännitin vain pyrkiikö se laukalle. Se on myös jopa yllättävän terve poni, sillä ei esimerkiksi ole ollut koskaan jalkavaivoja. Tässä ponissa on samassa paketissa loistava seuraponi ja kuuma kilpaponi."

Kiukkaan perhe poneineen matkusti Joensuusta illaksi kotiin Mikkeliin. "Kotona poneja syötetään paljon ja kävelytetään, ovat sitten hyvillä mielin", hän kertoi illan suunnitelmista.

Emmeros Bambin huominen lähtö kuningatarkilpailussa ei jännitä yhtä paljon kuin lauantain lähtö. "Poni on nyt saanut purkaa paineita, laukan todennäköisyys on pienempi."

Ponikuninkuusravit, eli Ponkkarit ovat järjestyksessään 15.

Kaksipäiväinen kilpailu on järjestetty vuodesta 2005 alkaen ja Joensuun ravirata isännöi näitä Suomen suurimpia vuosittaisia poniraveja nyt toista kertaa.

Viikonlopun aikana ravataan yhteensä 20 kovatasoista lähtöä. Päälähdöissä A-ponit kilpailevat Ponikuninkuus- ja Ponikuningatar-titteleistä, ja B-ponien parhaat kruunataan Poniruhtinaaksi ja Poniruhtinattareksi.

Sofia Kiukas iloitsi valmentamansa Emmeros Bambin voitosta.