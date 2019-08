Toto75-vihje: Raitalalla huikea kalusto Tampereella

Terhi Piispa-Helisten

Edwina Orden oli Santtu Raitalan valinta Teivon ikäluokkakisaan, kun kaksi hienoa vakioajokkia osui samaan finaaliin.

Hannu Torvisen kanssa ohjastajaliigan kärjessä vuorotteleva Santtu Raitala ohjastaa kaikissa Teivon Toto75-kohteissa.

”Kun 3-vuotias tamma menee keväällä täyden voltin 13-vauhtia läpi ja tekee ME-tuloksen, ei voi odottaa sen paljon parantavan otteitaan kauden edetessä", Raitala kertoo.

"Edwina Orden on tehnyt hienon kauden. Karsinnan voitto tuli hienolla tyylillä ja täysin ajamatta. Aavistuksen se oli alkumatkasta liian innokas mutta tasaantui sitten toisella kierroksella."

"Hevosella on hyvä juoksutekniikka, se on nopea ja jaksaa mennä pitkään kovaa. Edellytykset nousta huippuhevoseksi ovat siis olemassa."



”Vappuäijä on ollut jo pitkään epävarma alkumatkalla. Se ei ollut Killerillä parhaimmillaan, koska kovavauhtinen ehjä kisa puuttui alta. Se parantaa varmasti, mutta ensimmäisellä puolikkaalla laukkariski on tuntuva", Santtu Raitala jatkaa.

"Uskon tosi paljon tähän hevoseen, siitä tulee ykkössarjalainen, kunhan se saa sopivasti rutiinia."



”Wicasa Sioux tuli viimeksi lentämällä loppua ja oli tosi hyvä. Paikka on paha mutta vastus toisaalta ihan sopiva. En unohtaisi sitä kokonaan.”

”Shotproof teki vaikutuksen viimeksi Vermossa. Maili, takarivi ja avoimen tason vastustajat jättävät meidät juoksun kulun armoille. Hevonen on huippuiskussa, mutta takaa ei koskaan ole helppo voittaa”, Raitala kertoo.

Hannu Torvisen ohjastama Top Of The World on piristynyt selvästi tallivaihdoksesta. Paikka on pitkästä aikaa eturivissä, ja sopivalla juoksulla voittokaan ei saa yllättää.



Viikon Varma - Toto75-7 3 Edwina Orden

ME-tamma on monipuolinen lahjakkuus, joka ei ole ronkeli juoksusta.

Viikon Väistö - Toto75-1 12 Gute Band

Ikävä paikka, voittoisan taktiikan luominen hankalaa.

Viikon Idea - Toto75-1 4 Donato E

Näytti Ylivieskassa hyvältä. Joutui loppukaarteessa neljännelle radalle, eikä kestänyt ravilla. Parantaa kun sai startin alle.



Toto75-vihjeet

Lähtö 1: 6,4 (12,1)

Lähtö 2: 5,4,3,13,12 (11,10)

Lähtö 3: 2,4,16,9,11 (15,1)

Lähtö 4: 2,11,4,8,9 (3,1)

Lähtö 5: 6,4,1,9 (2,3)

Lähtö 6: 6 Lissun Eerikki (10,1)

Lähtö 7: 3 Edwina Orden (2,4)

1 000 riviä x 0,05e = 50e

