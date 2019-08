Markku Lumiaho kasvattaa suomenhevosia, joita ei tarvitse enää erikseen markkinoida: ”Jos ei satsaa, ei pärjää”

Antti Savolainen

Markku Lumiaho korostaa hevosjalostuksen pitkäjänteisyyttä. Kotikasvatti Helmin Roosalla on orivarsa Tähen Toivomuksesta.

Raahen Lumimetsässä kasvatetaan laadukkaita suomenhevosravureita. Lumi-etuliitteestä tunnistettavien hevosten takaa löytyy 64-vuotias Markku Lumi­aho, joka on jalostanut kotimaista rotua tosissaan kolmisenkymmentä vuotta.

Ensimmäisen oman hevosen Lumiaho hankki heti armeijasta päästyään. 1980- ja 90-lukujen taitteessa oli aika keskittyä jalostukseen oikein kunnolla. Hän osti Tytteriinan, joka oli aikansa Kriterium-kakkonen ja tuottoisalta emälinjalta. Ja kallis. Samoihin aikoihin tuli Hilta.

”Olin aina haaveillut hyvästä tammasta. Ajattelin, että tusina­hevosilla ei mikään muutu. Jos ei satsaa, ei saa mitään.”

Vuosien varrella Lumiaho on ostanut lisää tammoja ja jättänyt hyvistä tammoista varsoja itselleen jatkamaan sukua. Tällä hetkellä siitostammoja on viisi ja kesävarsoja kolme.

”Ostohevosissa olen kiinnittänyt huomiota siihen, että kahdella tai mieluummin kolmella ensimmäisellä emällä on juoksijajälkeläisiä. Jalka-asentojen pitää olla kunnossa ja luonne on äärettömän tärkeä. Kova suku antaa joitain virheitä anteeksi.”

Satsaus on kannattanut, sillä Lumiahon kasvatit ovat tuttu näky ikäluokkakilpailuissa ja avoimissa lähdöissä. Toistaiseksi paras on Helmin Roosa, joka juoksi 93 000 euron voitto­summan, voitti Villimiehen tammakilvan ja nousi avoimiin tammalähtöihin ennen loukkaantumistaan. Sen ensimmäinen varsa on viisivuotias Lumi-­Oosa, joka on voittanut 11 startistaan seitsemän.

”Täydellistä hevosta ei olekaan, aina niistä jotain vikaa löytyy, mutta Roosa on kyllä lähelle sitä.”

Lumiaho huomauttaa, että hyvästä nykytilanteesta huolimatta hänenkin kohdalleen on sattunut virheostoksia ja epäonnea.

”Toukokuussa kuoli Villimiehen tammakilvan voittanut Lumi-Irina. Se oli tiineenä Liisingistä ja varsa meni saman tien.”

Tilan pääelinkeino on ollut ja on edelleen lypsykarja. 40 lypsävää ja muu maatalous työllistävät Markku Lumiahon lisäksi hänen vaimonsa ja poikansa.

”Jalostusoppi oli jo karjatalouskoulussa äärettömän kiinnostavaa. Sekä lehmien että hevosten jalostaminen on kokeilua, jossa ei saa pikavoittoja.”

Jalostuspäätösten lisäksi onnistumiseen vaaditaan hyvä hoito tammoille ja varsoille.

”Ruokinnassa annan heinät ja kaurat sekä tarvittavat täydennysrehut. En usko, että teen sen suhteen mitään erikoista muihin verrattuna.”

Lumiahon ei ole enää muutamaan vuoteen tarvinnut kaupitella varsojaan, vaan ostajat ottavat itse yhteyttä. Tämän kesän varsoista kaksi on myyty ja kolmaskin on jo menollaan.

”Varsoista saa kohtuullisen hinnan, vähän tilanne on ehkä parantunutkin palkintojen nousun myötä. Toisaalta tämä on niin raaka laji, ettei pitäisi liikaa kehua”, vaatimaton mies toteaa.

Suomenhevosten ravijalostuksessa oli varsin pitkään tilanne, että yksi tai muutama ori dominoi markkinoita. Tuoreimpina Viesker ja Turo, niitä ennen esimerkiksi Suikku ja Vokker.

Tällä hetkellä eletään odottavassa ilmapiirissä.

”Minulla tammat ovat Turo-Vokker-yhdistelmää. Se rajoittaa orivalintoja. Jo kuollutta Liisingiä olen käyttänyt nyt paljon, mutta pakaste­annokset alkavat olla vähissä”, Markku Lumiaho kertoo.

Isäorin valinnassa hän painottaa emälinjan ja näyttöjen lisäksi kaupallisuutta.

”Paljon puhutaan erisukuisuudesta ja erisukuisilla oreilla astuttamisesta. Mutta ostaako niitä kukaan? Kasvattajana minun on pakko ottaa huomioon, että varsat ovat markkinakelpoisia.”

”Sipori on elossa olevista oreista paras jälkeläisnäytöillä.”

Tämän kesän varsat ovat Liisingistä, Tähen Toivomuksesta ja Välähdyksestä.

”Minulla ja varmaan monella muullakin on sellainen odotus, että joku Vieskerin pojista nousee hyväksi periyttäjäksi. Olisiko se sitten Välähdys?”

Markku Lumiahon siitostammat kestävät vertailun. Kuvassa vasemmalla Helmin Roosa ja orivarsa Tähen Toivomuksesta. Oikealla Ainon Ilo ja orivarsa Liisingistä.