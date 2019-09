TalkKari: Anne Kankaan tallilla panostetaan lihashuoltoon: hierontaa, kylmähoitoa, laseria ja muita käsittelyjä

Jukka Heiskala

Anne Kangas hieroo hevosiaan säännöllisesti. Haastattelijana Kari Lähdekorpi.

TalkKari Kari Lähdekorpi käy jututtamassa hevosyrittäjä Anne Kangasta Nurmijärvellä. Tallin asukkeihin kuuluu muun muassa Peanuts-tamma.

Tallilla on nyt kuusi hevosta, mutta parhaimmillaan niitä on kesäaikana ollut 30. Suurin osa hevosista on ollut kuntoutettavana.

Kangas panostaa hevosten lihashuoltoon. Hän hieroo hevosiaan säännöllisesti. lisäksi tallilla käy kiropraktikko ja osteopaatti tarpeen mukaan. Käytössä ovat myös huippukylmä- ja laserhoidot.

Videon alussa hevososteopaatti Tiina Kataja käsittelee jalkaongelmasta kärsivää hevosta, jolla on etuosa jumissa.