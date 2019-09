Susanna Back ja Ville Nisonen tarjoavat asiakkaille räätälöityjä hevosalan palveluita: "Paras mainos on menestyminen ja näkyminen raveissa"

Kimmo Haimi

Ville Nisonen ja Susanna Back toimivat tunnetun hevosmiehen Antti Savolaisen tiloissa Lohjan Koisjärvellä.

Ideana on tarjota räätälöityjä hevosalan palveluita varsojen tekemisestä kilpailujen maaliin asti, ihmisiä unohtamatta.

”Tällä hetkellä tallissa on viisi opetettavaa varsaa, siitostamma ja sen kesävarsa, mutta ensimmäinen kilpahevonen on tulossa, ja tarkoitus on, että niitäkin tulisi lisää”, hahmottelee Ville Nisonen, ravivalmentaja toisessa polvessa.

”Kyllä paras mainos on menestyminen ja näkyminen raveissa, ja sitäkin me nyt kaivataan.”

Tähän kaikkeen Koisjärvellä on mahdollisuuksia, sillä tallissa on 18 karsinaa, rata on 900 metrin mittainen kallistettuine kaarteineen, ajomaastot ovat moninaiset, on uittamiseen tarkoitettua lampea, ratsastuskenttää ja hyvät laitumet hevosille. Sijainti on myös melko ihanteellinen.

”Ideana on siis räätälöidä tuote asiakkaan tarpeen mukaan”, kertoo Susanna Back, päivätyössään raviurheilun keskusjärjestön Suomen Hippoksen jalostusinformaatikko.

”Täällä on hyvät tilat esimerkiksi varsomiseen, joten kaikenlaiset hevoset sopivat ja varsojen opetushan on siis jo käynnissä. Haluaisimme muun muassa tarjota konsulttiapua amatööriravivalmentajille, joilla on ehkä yksi hevonen ja jotka haluaisivat tehdä itse, mutta joilla on hevosenhoidon ja valmennuksen opettelu meneillään. Avoimuus on a ja o. Ihmiset kaipaavat elämyksiä ja tietoa hevosenomistuksessaan, ja tähän on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa työkaluja.”

Pariskunnalla on laaja kokemus alan erilaisista töistä. Ville Nisonen on tehnyt pääosan urastaan Ruotsissa, ja hänellä on naapurimaan ammattivalmentajatutkintokin.

”Kotona hevoset olivat kaikki kaikessa, mutta nuorena poikana kiinnostus vähän vaihteli. Hovi-Arin menestys kolahti minullekin. Se voitti uransa 10 ensimmäistä starttia ja kahdeksas kisa oli suomenhevosten Derby. Työuran alku ja ensimmäiset opit tulivat isä-Olavin tallista.”

Sen jälkeen on tullut paljon muutakin tietotaitoa.

”Ruotsiin muutin Timo Nurmokselle töihin, missä veljeni Matti jo oli. Sitten vuorossa olivat Roger Walmann, Kari Lähdekorpi ja Åke Svanstedt, joilta kaikilta on opittu paljon. Tehtävät vaihtelivat: kengityksestä varsojen opetukseen ja valmennukseen.”

”Svanstedt teki vaikutuksen äärimmäisen taitavana hevosmiehenä. Hän tunsi kaikki hevoset ja näki ihmeen paljon, vaikka hevosia valmennettiin isoissa ryhmissä. Tuollaisilla suurilla nimillä on käsittämättömän hyvä muisti hevosten suvuista ja ominaisuuksista. Kolmisen vuotta oli myös oma talli Ruotsissa, kunnes palasin Suomeen ja Reima Kuislan yksityisvalmentajaksi vuosi sitten.”

Kumppani Susanna Back on myös nuori, mutta kokenut hevosihminen.

”Meillä ei kotona ollut kiinnostusta, mutta jostain se minulle tarttui, ja oma hevonen Julius Laukkokin piti olla. Ura käsittää jalostusagronomin ja hevostalousagrologin koulutukset, työskentelyn ravitalleilla kotimaan lisäksi Italiassa ja ratsutallilla Ruotsissa, eläinlääkärin avustajana toimimisen sekä nykyisen Hippoksen työn. Jälkimmäiselle tämä touhu on kuin ikkuna hevosalan käytännön maailmaan.”

Vielä 2000-luvun alkupuolella ykköstie, tie Turkuun, meni Antti Savolaisen laidunten ja harjoitusradan vierestä.

Valistunut raviharrastaja saattoi ajatella ohi ajaessaan: ”Tuolla ne kaikki huippuhevoset Keystone Patriotista alkaen rouskuttavat ruohoa.”

Vuosina 2005–2009 pätkittäin valmistunut Turun moottoritie vei ruuhkaliikenteen muualle.

Tallissa on ollut monenmoista sankaria. On ollut derbyvoittaja Viking Wayta, jolla Antti Savolainen muistaa voittaneensa Charme Asserdalin. Oli Finlandia-ajon voittanutta Keystone Pattonia, Viking Cristalia, Viking Masa Saitoa ja Gelinde S:ää sekä monta monta muuta tosi menestynyttä nimeä.

Yksi oli kuitenkin ylitse muiden: Keystone Patriot. ”Patriootti” oli 80-luvulla monen vuoden ajan jokseenkin Euroopan paras ravihevonen, joka nosti ohjastajansa Veijo Heiskasen ravimaailman tietoisuuteen.

Antti Savolainen, 79, on edelleen voimissaan, vaikka otsikoista on aikaa.

”Omat lapset eivät, onneksi, olleet jatkamassa. Elämä hevosten kanssa on antoisaa, mutta kovaa työtä. Pojalla oli kiinnostustakin, mutta paha allergia. Tässä oli välillä ratsastuskoulua sun muuta toimintaa. Mukavaa, että talleilla on taas elämää. Paikat ovat sellaiset, että niistä voi menestyä.”

Harjoitusradallakin on menty joskus aika kovaa.

”Rataennätys on kilometriajassa 13,9. Se on siis yksi kierros vain, ja Viking Lovejoy tuollaisen 900-metrisen meni. Sen kaarretekniikka oli niin mahdottoman hyvä.”

Antti Savolainen seuraa edelleen tarkasti raviurheilua.