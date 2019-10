Maanantain lehden ravivihjeessä väärä lähtölista – katso täältä oikea

Hannu Torvinen ohjastaa Vermossa muun muassa vihjerivin varmaa Credit To Lovea.

Maanantain lehdessä julkaistuun ravivihjeen yhteyteen oli päätynyt epähuomiossa väärä lähtölista. Toimitus pahoittele virhettä. Julkaisemme Tero Sipakon tekemän vihjerivin tässä uudelleen ja sen ohessa oikean lähtölistan.

Volttilähtö ei tuota varmalle ongelmia

Viime kuussa Sanna Kuusimäen valmennusvastuulle siirtynyt Credit To Love jatkoi yhtä vakuuttavasti kuin sitä ennen Terri Lehtosen käsissä, kun se voitti Teivossa toissa lauantaina.

Hannu Torvinen kierrätti takarivistä kolmanteen pariin päätyneen ruunan kisan puolivälissä johtohevosen rinnalle, josta se runttasi 12,5-vauhtisessa päätöksessä lopulta varmasti ykköseksi. Täysi matka taittui jälleen alle 1.15:n lukemiin.

Vermon keskiviikkokierroksella tehtävä on hieman erilainen, kun matkaan lähdetään voltista ja Credit To Love sai arvonnassa takarivin paikan.

Viisivuotiskaudellaan kovasti kehittynyt ruuna on suorittanut kuitenkin niin varmasti, ettei siitä pitäisi aiheutua ratkaisevaa haittaa.

"Tottakai eturivin paikka olisi ollut voltista parempi, mutta se on ollut tosi vakuuttava ja pystyy tulemaan monenlaisilla juoksuilla", Hannu Torvinen arvioi. "Se menee nyt hyvin ja on hyväntuntuinen. Kauhea kurakeli on pieni miinus, mutta kuivalla kelillä sen pitäisi onnistua tuostakin. Se on ollut suht varman tuntuinen koko ajan ja on varmasti lähellä taas."

Parhaat vastustajat lähtevät takamatkalta. Niiden on vaikea nousta voittoon, kun Credit To Love pysyy alkumatkasta niiden edellä ja kiristää sitten tempoa loppua kohden.

Paalulta starttaava Harri Koivusen valmentama Stonecapes Questor on kyvyiltään lähdön parhaimmistoa, mutta loukkaantumisista kärsinyt ruuna on päässyt tänä vuonna tositoimiin vain kerran ja sekin tapahtui jo keväällä.

"Se on treenannut ihan perustreeniä. Se on ihan kysymysmerkki, ja oikeastaan vasta tämän startin jälkeen nähdään, missä mennään", Olli Koivunen painotti. "Sitten kun se on hyvä, se on tosi hyvä. Se on ailahdellut paljon urallaan, ja toivotaan, että nyt olisi hyvä päivä."

Hipatsu nousee ideaksi kylmäveristen kovemmassa lähdössä. Mikäli se yltää samanlaiseen esitykseen kuin reilu kuukausi sitten Seinäjoella, se voi edetä johtoon ja hallita tapahtumia maaliin asti.

Varmaksi sitä ei uskalla suositella, sillä se ei ole ollut yhtä hyvä joka kerta. Merran Jyske ja Limuska tarjoavat joka tapauksessa vahvan vastuksen.

Tammoille rajattu matalamman sarjan täysi 16 hevosen tasoitus pyritään selvittämään kahdella merkillä. Tähtihohto voi onnistuessaan jyrätä vastustamattomasti parhaaksi, mutta nelivuotias Sirpsakka täytyy ainakin ottaa kaveriksi. Satu Juntusen lahjakkuus on tehnyt hienoa jälkeä eikä ole kaukana ikäluokan huipuista.

T64-vihjeet:

Lähtö 1: 4 Vixpress Li, 6 Selene Lune, 1 Rambo Rivner (2, 5)

Lähtö 2: 13 Tähtihohto, 7 Sirpsakka (10, 5)

Lähtö 3: 5 Dilba Sisu, 7 Earthquaker, 10 Lucky Moose, 12 Le Samuel, 11 Geremi Boko, 2 Bombastic S (4, 3)

Lähtö 4: 10 Credit To Love (12, 14)

Lähtö 5: 3 Hipatsu, 1 Merran Jyske, 6 Limuska (5, 2)

Lähtö 6: 3 Peacock Comery, 11 Joseph Boko, 5 My Ways Not Yours, 9 Fuscus H.L. (10, 1)

3 x 2 x 6 x 1 x 3 x 4 = 432 riviä = 43,20 euroa

