Ravureihin täysillä panostava Kreivi MT Ravinetille: Haaveissa uusi Ecurie D Suomen kilvillä

Terhi Piispa-Helisten

Marko Kreivi (vas.) juhli Ecurie D:n EM-voittoa yhdessä hevosen hoitajan Tina Storevedtin ja ohjastajan Björn Goopin kanssa lauantaina Vermossa.

Hevosia on kaupan paljon, mutta hyviä ei ole helppo hankkia. Tämän viisauden tietää Göteborgissa asuva suomalaistaustainen Marko Kreivi.

Yli 40 hevosta osin tai yhdessä muiden kanssa omistava mies mielii Suomessa kasvatettua huippuravuria, jolla olisi hänen osaomistamansa Ecurie D:n ominaisuudet.

Tilauksessa olisi siis Ecurie D Suomen kilvillä, toteaa MT Ravinetin tämän viikon vieras.

Kreivi ja turkkilaissyntyinen Süleyman Yükselin puoliksi omistama ori voitti 3-vuotiaiden Euroopan mestaruuden Vermossa viime lauantaina.

Myös ikäluokkansa maailmanennätyksen vast´ikään juossut ori on hyvä todiste raviurheilun kansainvälisyydestä: syntynyt Tanskassa mutta kasvattaja on ranskalainen, valmentaja Frode Hamre on norjalainen ja hevosta ohjasti ruotsalainen Björn Goop.

Miten Marko Kreivin hevosharrastus on kasvanut lähelle ammattimittoja? Sen kertoo MT Ravinetin haastattelu.