MT Talkkari Petri Laineella: "Tätä mäkeä kun pyyhkäisee 30:tä, niin voi ilmoittaa starttiin"

Jukka Heiskala

Petri Laine, Noora Ojanperä ja heidän tyttärensä Emmi Laine, joka hoitaa Retua, ovat tälä kertaa Kari Lähdekorven haastattelussa.

Parvelan tilalla Oriveden Eräjärvellä harjoitetaan monimuotoista hevostaloutta. Petri Laineella on ravureita ja kengittää ja vaimo Noora Ojanperä toimii eläinfysioterapeuttina ja ratsuttajana. Tilalla on myös tammmojen varsotuspalvelua sekä täysihoitotalli, joten tilalla on myös yksi työntekijä.

"Pakko ollut vähentää kengityshommaa, kun tämä harrastus vie niin paljon aikaa", Laine naurahtaa.

"Mutta kyllä sen tietää, kun sitä yli 25 vuotta on tehnyt."

Rauhalliset metsätiet ovat perustana Parvelan Retunkin kuntoon. "Tätä mäkeä kun pyyhkäisee 30:tä, niin sitten voi ilmoittaa starttiin."

Retu on 4-vuotias suomenhevonen, jolle kilometrivauhti alle 1.30:n on hyvää kyytiä.

Samoissa maastoissa kuntonsa sai myös kuningatar-kisassa nähty Pörnä-Tyttö, joka voitti 5-vuotiaana Pikkukunkun ja Villimiehen tammakisan.

Petri Laineella on nyt valmennuksessa neljä ajohevosta.

Tilalla on siitostammoja hoidossa, ja videolla nähdäänkin monta suvukasta tammaa ja varsaa.

Parvelan Retukin on syntynyt tilalla Marjo Vannisen kasvattina. Suku on tuttu, sillä myös Retun "täti" Maisiri asuu tilalla.

Täyshoitoratsuja asuu tilalla myös ja kesäisin tilalla on myös varsoja laitumella.

Lue myös: Suomenhevonen on perheensä jäsen – MT vieraili vuonna 2014 Parvelan tilalla, jossa kasvatetaan suomenhevosista sekä ravureita että ratsuja