Graceful Swampin epäillään kuolleen sisäelimen repeämään – sitä ei voi korjata eikä syytäkään aina löydy

Vuodessa menehtyy tai lopetetaan kymmenkunta hevosta, vaikka ne ehtivät Graceful Swampin tavoin Viikkiin hevossairaalaan. Tulehdus on niin raju, että lopettaminen on ainoa oikea vaihtoehto.

Terhi Piispa-Helisten

Graceful Swamp menehtyi äkillisiin vatsan alueen vaurioihin 23. lokakuuta. Ori kilpaili viime kerran Vermon EM-raveissa, josta kuva on otettu.

Ähky on yleisin syy hevosen äkilliseen kuolemaan. Se, että ähkyn yhteydessä tapahtuu myös ruuansulatuskanavan repeämiä, ei ole kovin yleistä, mutta kyllä niitäkin tapahtuu, toteaa johtava eläinlääkäri Kati Niinistö Helsingin yliopiston hevossairaalasta Viikistä.

Ähky on hevosen vatsaontelon alueen äkillinen kiputila. Jos hevosella on selkeitä kipuja, niitä lähdetään hoitamaankin nimenomaan ähkynä. "Aina niihin ei tutkimuksissakaan löydy selkeää syytä", hän lisää.

Viime viikolla kuultiin ikävä uutinen, kun kansainvälisestikin lupaava ravuri Graceful Swamp menehtyi äkillisesti. Syyksi epäiltiin alustavasti mahalaukun tai paksusuolen repeämistä.

Kati Niinistö kertoo, että tyypillisimmin repeämä tulee mahalaukkuun ja umpisuoleen, joskus paksusuoleen.

"On hevosilla ollut jopa ruokatorven repeämiä. Kerran olen itsekin sellaisen nähnyt", sanoo hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Niinistö.

Hänellä on eurooppalainen erikoistumistutkinto nimenomaan hevosten sisätauteihin.

Se, mikä harvemmin repeää, on ohutsuoli.

Syynä repeämiin on, että ruuansulatuskanavaan pakkautuu massaa tai nestettä, joka ei syystä tai toisesta liiku eteenpäin. Paksusuoleen se voi aiheuttaa myös kaasunmuodostusta, mikä lisää painetta.

Mahalaukun repeämään ei aina löydy syytä. Umpisuolessa sen sijaan taustalla on toimintahäiriö, minkä vuoksi se repeää liian paineen vuoksi, eläinlääkäri selventää.

Jos ongelma on ohutsuolessa, suoli alkaa pukata nestettä takaisin päin. Koska hevonen ei oksenna, neste täytyy Niinistön mukaan saada tyhjennettyä ajoissa letkulla.

"Repeämää aiheuttavaa mahahaavaa esiintyy aikuisilla hevosilla hyvin harvoin, varsoilla niitä todetaan todennäköisemmin."

Hevosilla on ylipäätään herkkä ruuansulatus. Ne ovat rehun laadun suhteen monia muita eläimiä paljon tarkempia.

Hevonen ei kuitenkaan periaatteessa röyhtäile eikä juuri oksennakaan. Se johtuu siitä, että sen ruokatorven alasulkijalihas on hyvin vahva.

"Joskus hevoselta tulee nestettä ulos sieraimista, mikä voi sen pelastaa", Kati Niinistö sanoo.

Niinpä on karu totuus, että jos hevosella repeää vatsaontelon alueella jotain, mitään ei ole tehtävissä.

"Hevosen tulehdusprosessi on niin voimakas, että sitä ei saada rajoitettua antibiooteilla tai huuhtelullakaan. Ainoa oikea ratkaisu on laittaa hevonen pois. Näin on tehtävä eläinsuojelullisestikin."

Vaikka hevonen peittää pakoeläimenä usein kivun tunteet, ruuansulatuskanavan repeämät kuten myös suoliston kuolioon johtavat muutokset ovat sellaisia, että niitä hevonen ei peitä.

"Varsinkin jos on selkeä repeämä, siihen tulee tulehdus ja shokki myrkytystiloineen. Silloin oireet ovat hyvin nähtävissä", Niinistö toteaa.

"Joskus saattaa olla epämääräisiä oireita, mutta pääsääntöisesti ne tulevat aika yllätyksinä."

Kun hevonen tuodaan vatsan oireiden vuoksi hevossairaalaan, se perustutkimuksen ohessa yleensä ensin ultrataan ja tarvittaessa otetaan vatsapeitteen läpi näyte.

"Jos pystymme toteamaan, että hevosella on repeämä ja vatsaontelosta löytyy ruokaa ja nestettä, sitten on turha laittaa edes pöydälle vaan se lopetetaan kärsimysten vähentämiseksi heti", Kati Niinistö kertoo.

Yliopistollisessa hevossairaalassa hoidetaan vuosittain noin 300 ähkytapausta, siis keskimäärin kuusi viikossa. "Vatsaonteloon alueen repeämiä tulee vuodessa ehkä kymmenen. Niitä ei tule edes joka kuukausi."

Koko maassa tapauksia on luonnollisesti vuosittain jonkin verran enemmän. Ongelma voidaan todeta jo kotona tai lähemmällä klinikalla. Viikkiin tuodaan yleensä vakavat tapaukset ja sellaiset, joissa on pienikin mahdollisuus pelastaa hevonen.

Vaikka repeämät yleensä selvitetään patologisin tutkimuksin jälkikäteen, syytä ei välttämättä löydy.

"Sellainen tulee valitettavasti edelleen kuin puskasta. Harvoin pystymme antamaan omistajille selvän vastauksen, joka kertoisi, miksi näin tapahtui."

Siten ei myöskään löydy omistajia helpottavaa tietoa siitä, mitä olisi voinut tehdä toisin tilanteen välttämiseksi.

Keskiviikkona menehtyi äkillisesti kansainvälisellä tasolla kilpaillut Graceful Swamp, joka voitti vuoden rahakkaimman kotimaisen kasvattajalähdön, 4-vuotiaiden Derbyn.

Ori kilpailu viimeksi Vermon EM-raveissa 12. lokakuuta, mutta se ei suorittanut omalla tasollaan. Syitä siihen selvitettiin eläinlääkärillä.

Viime keskiviikkona Gaceful Swamp eli ravikansan rakkaudella nimittämä "Sämpylä" sai äkillisiä vatsaoireita. Se kuoli Viikissä suoraan leikkauspöydälle, jonne se ehdittiin siis kuljettaa.

Hevosen osaomistaja ja valmentaja Erkki-Pekka Mäkinen kertoi MT Ravinetille heti keskiviikkona, että hevossairaalan patologi selvittää oriin äkillisen kuoleman syitä.

Kati Niinistö kertoo, että patologinen tutkimus sisältää ruumiinavauksessa tavattujen havaintojen lisäksi otetut näytteet, joita analysoidaan laboratoriossa mikroskoopilla sekä mahdollisesti myös viljelyinä.

Minimiaika raportin tekoon on pari viikkoa, mutta tapausten ruuhkautumisen vuoksi siihen saattaa mennä kuukausiakin.

Raviradalla kuolee muutamia hevosia vuodessa, kertoo Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala.

Ruokavirasto tekee tällöin aina ruumiinavauksen Helsingissä, Oulussa tai Kuopiossa. Samalla selvitetään mahdollinen yhteys lääkkeiden tai dopingaineiden väärinkäyttöön.

Tapaukset on tilastoitu Suomen Hippoksessa parinkymmenen vuoden ajan, eikä lääkeaineisiin ole löytynyt yhteyttä kertaakaan.

Syynä on Talan mukaan ollut lähes kaikissa ravikilpailuissa tapahtuneissa kuolemissa akuutti sydänperäinen toimintahäiriö – ei mitään ruuansulatukseen liittyvää.

Raveissa voi – yleensä kolarin vuoksi – myös loukkaantua hevonen niin vakavasti, että se päädytään lopettamaan.

Näitä tapauksia ei ole edes vuosittain: tosin sekä viime että tänä vuonna on kumpanakin ollut yksi.

Suomessa ajetaan tänä vuonna 549 ravipäivää. Niissä on lähtöjä noin 5 000 ja kilpailevia hevosia on noin 6 600.

Lue myös:

MT Ravinetti: Graceful Swamp menehtyi nopeasti ilmenneisiin vatsavaivoihin

Haastavuus on hevoskirurgin ammatin ilo ja rasite - varsinkin ähkyt ovat vaikeita