HS: Jopa diabeetikoilta energiapatukat Horse Show´n ovella pois: "Katsojat pakotetaan heittämään kassikaupalla syömäkelpoista ruokaa roskiin"

Sanne Katainen

Horse Shown ruokajärjestelyihin on kohdistunut kritiikkiä. Kuvituskuva.

Ratsastuksen Suomen vuoden päätapahtumiin lukeutuvan Helsinki International Horse Shown eli HIHS:n järjestelyt ruuan suhteen ovat herättäneet närää.

"Horse Show’n katsojat ovat yllättyneet, kun heidän eväänsä on takavarikoitu sisäänpääsyn yhteydessä. Aiempina vuosina eväisiin ei ole puututtu. Pääovilla on nähty tilanteita, joissa jopa diabeetikoilta on takavarikoitu ylimääräiset energiapatukat", kirjoittaa Helsingin Sanomien urheilutoimittaja Minttu-Maaria Partanen.

"Tapahtumajohtaja Tom Gordin sanoo, että eväskielto tulee suoraan Jäähallin ravintoloita pyörittävältä Resteliltä. Restelillä on Jäähallissa monopoliasema.

Yritys määrittelee koko hallin ravintola-alueeksi ja kieltää tällä perusteella katsojien eväät. Periaatteessa kielto on ollut voimassa jo Horse Show’n aiempina vuosina, mutta tänä vuonna yritys halusi kiristää valvontaa. Asia on tullut katsojille yllätyksenä."

Restel on vastannut kritiikkiin kertomalla, että eväiden kieltäminen on normaali käytäntö areena- ja hallitapahtumissa.

”Koko jäähalli on määritelty ravintolaksi. Samaan tapaan kuin ravintolaan mennessä en saa tuoda omaa pitsaa mukaan, areenallekaan ei saa tuoda omia eväitä”, sanoi Helsingin Sanomille Restelin ruoka- ja tapahtumaravintoloiden ketjujohtaja Kristian Helanne.

Tapahtumaa on kritisoitu myös tarjonnasta, jossa erityisruokavaliot on otettu erityisen huonosti huomioon.

"Kolmen päivän Horse Show -lipun ostanut naiskatsoja saattaa viettää tapahtumassa yhteensä 20–30 tuntia. Silloin nacholautaset ja popcornit eivät riitä."

Helanne myöntää HS:lle, että jäähalli on rakennettu muinoin jääkiekko-otteluita ajatellen, mikä rajoittaa esimerkiksi keittiötiloja.

Tarjonnan muokkaamiseen hevostapahtuman yleisön makuun sopivaksi on kuitenkin tehty töitä, hän puolustaa.

