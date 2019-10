Ratsastusleirejä järjestävien tallien toiminta korjaantunut parissa vuodessa – parannettavaa on vielä leiritoiminnan kokonaishallinnassa

Sanne Katainen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan ratsastusleirejä järjestävät hevostallit ovat korjanneet toiminnan turvallisuudessa aiemmin havaittuja puutteita.

Viraston mukaan esimerkiksi henkilökunnan ensiapukoulutuksia on päivitetty. Parannettavaa talleilla on edelleen leiritoiminnan kokonaishallinnassa.

Tukes teki ratsastusleirien turvallisuutta valvovassa projektissa leirejä järjestäville talleille yhteensä 36 valvontakäyntiä tämän vuoden kevään ja kesän aikana. Valvonnan kohteina oli talleja aina pienistä leirinjärjestäjistä kokeneisiin yrittäjiin.

Talleilla, jotka ovat toimineet pitkään ja joiden toiminnan pääpaino on ratsastusleirien järjestämisessä, tilat ja turvallisuuskäytännöt ovat lähes poikkeuksetta kunnossa. Lisäksi näillä talleilla palvelu on valvonnan perusteella ammattitaitoista, ja suurella osalla näiden tallien henkilökunnasta on hevosalan ammatillinen koulutus.

Vielä vuonna 2017 Tukes havaitsi ratsastusleirien turvallisuudessa huomattavia puutteita. Valvontakäyntien perusteella ratsastusleirien turvallisuuden taso on parissa vuodessa jonkin verran parantunut. Osa yrittäjistä on siirtynyt järjestämään päiväleirejä, sillä moni koki koko viikon kestävät leirit työläinä.

"On ilo huomata, että turvallisuuden eteen on tehty talleilla työtä. Esimerkiksi vanhentuneita ensiapukoulutuksia on päivitetty. Aiemmin havaittuja puutteita on saatu paljolti kuntoon ohjeistuksella ja neuvonnalla", Tukesin ylitarkastaja Kielo Kestinmäki sanoo tiedotteessa.

Tukes suosittelee lasten vanhempia tutustumaan leiripaikkoihin etukäteen ennen ostopäätöstä. Jos mahdollista, voi leiripaikkaan käydä tutustumassa paikan päällä. Toisaalta leirille lähtevän ratsastajan taitotasosta pitää olla rehellinen. Jos aloittelija nimittäin osallistuu taidoilleen liian vaativalle leirille, onnettomuusriski kasvaa.

"Jos lapsella on jotakin erityistä esimerkiksi oppimisvalmiuksissa tai kuulossa, leirin järjestäjän on erittäin tärkeää tietää siitä. Samoin mahdollisista allergioista on tärkeää kertoa. Ennen leiriä kannattaa keskustella siitä, että leirillä on muistettava syödä ja levätä riittävästi, jotta jaksaa keskittyä ratsastukseen ja ohjaajan neuvoihin", Kestinmäki neuvoo.

Ensi kesän suosituimmat ratsastusleirit varataan marras-joulukuussa.

Lisätietoa ratsastusleireistä löydät Tukesin sivuilta. Virasto on koonnut muistilistan sekä ratsastusleirin järjestäjälle että ratsastavien lasten vanhemmille.

