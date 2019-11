Ravivalmentaja: Innostus hevosiin on säilynyt – "tuntipalkkaa ei työlleen kannata laskea"

Antti Savolainen

Taija Mäki-Mustapään talllissa Kuortaneella on 20 hevosta. Kuvassa Still Loving You kävelymatolla.

”Ensimmäisen oman ponin saimme siskon kanssa 11-vuotiaana. Teimme myös hevoskauppaa jo siihen aikaan. Ajateltiin, että jos joku hevonen ei ole juuri silloin hyvä, niin saadaan kyllä koulutettua siitä hyvä”, nyt nelikymppinen Taija Mäki-Mustapää nauraa.

Innostus on säilynyt läpi elämän. Tällä hetkellä omassa tallissa ja pihatossa Kuortaneella on siitostammat ja varsat mukaan lukien 20 hevosta. Suurin osa niistä on joko Taijan tai hänen puolisonsa, maansiirtoyrittäjänä työskentelevän Kari Mäki-Mustapään, hevosia. Päälukuun mahtuu myös kimppahevosia ja pari vierastakin treenattavaa. Heinät ja kaurat niille saadaan omilta mailta.

”Hevosmäärä on nyt aika sopiva. Mieluummin niin, että omia hevosia olisi vähemmän ja vieraita voisi ottaa niiden tilalle. Vieraiden lisäämistä varten pitäisi hakea kilpailijalisenssiä ja olen sitä jo harkinnutkin.”

Työtä hevoslauman parissa riittää kirjaimellisesti aamusta iltaan. Mäki-Mustapää huomauttaakin, että tuntipalkkaa ei työlleen kannata laskea.

”Mutta tämä on mieluisa elämäntapa. Olen saanut vuosien varrella tosi paljon kavereita hevosihmisistä. Raveissakin tykkään käydä, sillä siellä tapaa aina tuttuja. Vapaata ei paljon pidetä, mutta Elitloppetissa ja kuninkuusraveissa pyritään käymään joka vuosi.”

Apukäsinä ovat hevosenhoitajaksi opiskeleva Henna Järvinen sekä satunnaisesti hevosenomistajat.

”Jouko on sellainen monitoimimies, joka rakentelee ja korjaa kaikenlaista. Hänelle kuuluu iso kiitos”, Mäki-Mustapää sanoo samaan aikaan, kun tallin hevosenomistajiin kuuluva taksiyrittäjä Jouko Pollari kaivaa kävelymaton telan ja maton välistä sinne jumahtanutta kannonpalaa.

Kilpahevosten, siitostammojen ja eri-ikäisten varsojen lisäksi tontilla on myös ehta siitos­ori. 13-vuotias Sopun Haaste on juossut valio-ajat molemmilla lähetystavoilla ja reilun 80 000 euron voittosumman. Sen ainut kilpailuikäinen jälkeläinen on 1.28-aikainen kuusivuotias tamma Sopu-Ellu. Sopun Haasteella on yksivuotiaita ja kesällisiä jälkeläisiä yhteensä kahdeksan. Tänä kesänä astutettiin seitsemän tammaa, ja varsoja on tulossa viisi.

”Sen varsoja ovat kyllä kehuneet muutkin kuin minä. Ehkä en ole oikein osannut mainostaa sitä tarpeeksi.”

Kysymys raviurheilun nykytilanteesta vetää Mäki-Mustapään kulmia hieman kurttuun.

”Vähän se on huolestuttavaa, toivottavasti palkinnot eivät enää laske arkiraveissa. Tavallisilla hevosilla, joilla ei pääse ajamaan lauantailähtöjä, pitää laskea tarkasti, mihin kannattaa lähteä kilpailemaan.”

Toinen toive on, että nuorille suomenhevostammoille olisi tarjolla enemmän omia lähtöjä.

Taija Mäki-Mustapää pääsee hevosillaan treenilenkille suoraan tallin pihasta. Omalla tuhannen metrin mittaisella radalla voi ajaa käytännössä ympäri vuoden. Radan molemmilla suorilla on loivat nousut.

”Ja sen verran on suoralla mittaa, että pystyn viimeistelemään startteihinkin ihan tässä kotona”, Mäki-Mustapää kertoo.

Lähellä on myös sopivia metsä- ja peltoteitä ajamista varten.

”Välillä käydään ajamassa myös Ruonan harjoitusraviradalla, jonne on matkaa viitisen kilometriä. Olli Sippola pitää sitä hyvässä kunnossa”, Mäki-Mustapää kiittelee.

Kilpailevia hevosia tallissa on viisi, kun muutama aikuinen kilpuri parantelee vaivojaan sairaustauolla. Lisäksi ajettaviin kuuluvat pari kaksivuotiasta varsaa, kaksi yksivuotiasta lämminveristä ja peräti viisi yksivuotiasta suomenhevosvarsaa.

”Aikuisilla lämminverisillä ajetaan vetoja kahdesti viikossa, samoin suomenhevosilla. Lisäksi niillä ratsastetaan. Suomenhevosilla ajan paljon putkireellä myös kesäisin.”

Valmentamisen perusopit Mäki-Mustapää kertoo saaneensa Kiuruveden hevoskoulusta. Sen jälkeen oppeja on sovellettu itse ja opeteltu koko ajan lisää.

”Aika herkästi kysyn muiltakin hevosihmisiltä vinkkejä. Tosi auliisti heiltä kyllä saa apua, jos vain kysyy.”

Tuorein apuväline valmentamisessa ja liikuttamisessa on kävelymatto, joka on ollut käytössä syksystä lähtien.

”Sen käyttöä vielä vähän opetellaan. Mutta kyllä siitä on tosi paljon apua varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun ajopaikat ovat väkisin jonkin aikaa huonommassa kunnossa.”