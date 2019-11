Antti Savolainen

Jenni Autio ajaa Dream Commandia, perässä seuraa Roosa Aution ajama Classical Dream. Kahden kilometrin pehmytpintainen valmennussuora on tehty yhdessä Oravan kyläyhdistyksen kanssa.

Kauhavan Oravan kylässä vesisade syö lumihankea ja pihat ovat jäätiköllä alkuviikosta, kun marraskuu näyttää nurjaa puoltaan. Se ei Jenni Aution arkeen suuremmin vaikuta, sillä starttiin valmistautuvalla Classical Dreamilla (1.15,1a) pääsee ajamaan kevyet viimeistelyt hyvällä alustalla.

Yhteistyössä Oravan kyläseuran kanssa lähistölle on rakennettu 2018 valmistunut kahden kilometrin suora, jossa on kaksikin mäkeä. Se on pinnasta pehmeä, mutta pohjalta pitävä.

”Siinä on nyt opeteltu treenaamaan. Kylällä on 30 hevosta, joten suora tuli kyllä tarpeeseen. Ylipäätään ihmiset suhtautuvat täällä tosi hyvin hevosiin.”

Classical Dreamia ajaa Aution tytär Roosa. Jennillä ajossa on starttaamaton viisivuotias Dream Command. Tällä hetkellä tallissa on 13 hevosta, joista neljä ajohevosta ja tyttöjen kolme ponia.

”Classical Dreamilla ajetaan vetoja kahdesti viikossa, eikä mitään muuta vanhojen jalkaongelmien takia. Muilla hevosilla voidaan ajaa myös kerran viikossa hölkkää. Vedot ovat 700–1 000 metrin mittaisia ja kerralla ajetaan viidestä seitsemään vetoa. Vedon jälkeen ajetaan hidasta hölkkää takaisin ja lähdetään uuteen vetoon”, Autio kuvailee.

Valmennusta säädellään hevosen mukaan. Käytössä on suoran lisäksi mäkinen ajoreitti ja varsinkin talvella teitä lähes loputtomasti.

”Tällä systeemillä on nyt treenattu jonkun aikaa ja hevoset tuntuvat kyllä paremmilta kuin ennen. Aina jonkin ajan päästä pitää kokeilla jotain uutta, ettei kehitys pysähdy itsellä tai hevosilla.”

Ikänsä ravihevosia valmentajana ja kasvattajana harrastanut Autio on alkamassa täysipäiväiseksi hevosyrittäjäksi. Pätkätyöt sairaanhoitajana ovat jäämässä taakse. Puolisonsa Mikaelin kanssa he rakensivat pari vuotta sitten talon Mikaelin kotitilan maille. Vanhasta sikalasta tehtiin toimiva talli jo vuonna 2009. Lisäoppia valmentamiseen Jenni Autio haki syyskesällä työskentelemällä viiden viikon ajan Timo Nurmoksen tallilla.

”Olen myös hieronut hevosia tässä meidän seudulla muutaman vuoden ajan. Hevosten kuntouttaminen on aina ollut lähellä sydäntä, kun olen näillä omilla joutunut sitä opiskelemaan. Hevoseen pätee mielestäni sama kuin ihmiseen: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi pitää olla kunnossa.”

Tallin hevosia huolletaankin tarkasti. Jalat kylmätään jokaisen ajokerran jälkeen.

”Nyt syksyllä hankin myös kylmäkompressiolaitteen. Siitä on tosi hyviä kokemuksia jo näin lyhyessä ajassa.”

Aution ajatuksena on tarjota asiakkaiden hevosille etupäässä kuntoutuspalveluita ja pohjakunnon ajamista.

”Minulle sopii hyvin sekin, että teen sitä alihankinta muille valmentajille.”

Jenni Autio on kasvattanut vuosien varrella omiin nimiinsä 11 lämminveriravuria ja yhden suomenhevosen. Suomenhevosia he ovat kasvattaneet yhdessä miehensä Mikaelin kanssa.

”Pienkasvattajalle on iso onnistuminen, että kilpailuikäiset ovat tulleet kahta lukuun ottamatta starttiin ja niistäkin toinen on tuloillaan.”

Toistaiseksi paras kasvatti on 14 voittoa juossut Dreamy Chip.

”Santtu Raitalan ensimmäinen sadan voiton kausi varmistui aikanaan kotikasvatillani Classical Dreamilla. Santtu ajaa edelleen paljon meidän hevosia ja yhteistyö on tosi hyvää.”

Aution mielestä hevosjalostuksessa tärkeintä on tuntea omien tammojensa vahvuudet ja heikkoudet. Pohjois-Amerikan raveja hän seuraa tarkasti, samaten Ruotsin huutokauppoja.

”Tiedän käyttämieni orien liikkeet ja esitykset kilpailuissa. Sitten pohdin yhteensopivuuden omille tammoilleni. Ja kun lompakko ei ole pohjaton, niin sen mukaan joutuu säätämään.”

Suomenhevosissa orivalinnat menevät enemmän markkinatilanteen mukaan.

”Ja niissä painavat välillä muutkin syyt. Köppinen on Emmi-tyttären suosikki, joten siitä on nyt tamma kantavana.”

Perheen tyttäristä Roosa (15) ja Emmi (10) kilpailevat poneilla. Siiri (8) on mukana ponien osaomistajana.