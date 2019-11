Hevostallien määrä ohitti navetat, nyt panostetaan alan edunvalvontaan – Tämä viisikko on MT:n tietojen mukaan ehdolla hevosverkoston johtoon

Jaana Kankaanpää

Hevosverkosto keskittyy hevostalouden yleiseen edunvalvontaan. Siihen tulee MTK:n lisäksi edustajat Suomen Hipppoksesta, Suomen Ratsastajainliitosta sekä ruotsinkielisestä tuottajaliitosta SLC:stä.

MTK perustaa hevosverkoston, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan valtuuskunnan kokouksessa keskiviikkona.

MT:n maanantaihin mennessä saamien tietojen mukaan ehdolla on viisi henkilöä: Helena Halinen Hämeestä, Lassi Heiskanen Pohjois-Savosta, Sanna Huhtala Etelä-Pohjanmaalta, Markku Jauhiainen Pohjois-Suomen liitoista ja Timo Ryynänen Pohjois-Karjalasta.

Ehdokasasettelu on saanut kokouksen lähestyessä vauhtia mistä syystä MT on tavoittanut ehdokkaista vain kolme viime viikolla asetettua. Ehdokkaita voidaan periaatteessa asettaa valtuuskunnan kokoukseen asti.

Helena Halinen näkee hevostaloudessa paljon yhteisiä asioita, vaikka eri lajit saattavat ulospäin näyttää olevan ”eri lokeroissa”.

”Yhtenäistä, jäsentynyttä edunvalvontaa ei oikein ole. Jos tulisi jokin probleemi, moni yrittäjä ei varmaan oikein tiedä, kehen olisi yhteydessä. Tälle verkostolla on siksi ihan selkeä tilaus”, Halinen sanoo.

Hän tähdentää, että hevonen on tilaa ja työtä vaativa eläin. Kun niiden määrä kasvaa, tarvitaan niin tiedon lisäämistä kuin keskustelua sidosryhmien kesken.

Eläinsuojelukysymysten merkitys korostuu muun Euroopan tavoin jatkossa myös Suomessa. Lisäksi erilaiset sopimusasiat muun muassa maankäyttöön ja muuhun lainsäädäntöön liittyen vaativat täsmentämistä.

”Maanomistajilta tulee esimerkiksi edelleen hämmästelyä, saavatko hevoset mennä joka paikassa. On hevosenomistajia, jotka pitävät jokamiehenoikeutena kaikkea liikkumista. Verkostoa tarvitaan esimerkiksi siinä lisäämään tietoa.”

”Ennen kaikkea olisi tärkeä saada hevossektorille luotua ilmapiiri, jossa kaikki sillä toimivat voivat luottaa, että asiat tehdään tasapuolisella ja samalla tavalla.”

Markku Jauhiainen haluaa nostaa ravi- ja ratsastustoiminnan lisäksi esiin matkailua ja hevostyötä.

”Kaikilla on hevostaloudessa samoja haasteita ja tarpeita, oli hevonen missä käytössä vain. Tarvitaan edunvalvontaa, että hevostalouden kannattavuus pääsisi nousuun 2020-luvulla”, hän painottaa.

Jauhiaisen mukaan tilakohtaisia eroja on kuten muussakin maataloudessa. Osa kannattavuuseroista syntyy siitäkin, miten päätoimista hevosyrittäjyys on. ”Aika monille se on sivuelinkeino mutta merkittävä sellaisena. Siinäkin mielessä MTK on oikea katsomaan sen kannattavuuden perään.”

Jauhiainen ei lähde nostamaan edunvalvonnan kohteita tarkemmin. Hänen mielestään hevosverkoston ensimmäinen tehtävä on kartoittaa kentän tarpeet.

Hän haluaa kuitenkin kannustaa nuoria etenkin työhevosyrittäjiksi ja hevosmetsureiksi. ”Esimerkiksi verotusta pitäisi käydä läpi, kun metsätaloudessakin olisi selvästi hevosyrittäjille kysyntää.”

Timo Ryynäsen mukaan maaseutu tarvitsee uusia voimavaroja.

”Tunnusluvut ovat maatalouden osalta heikot, ja MTK:n jäsenmääräkin laskee. Hevostallien määrä on ohittanut navetoiden määrän jo useampi vuosi sitten”, hän viittaa arvioihin, joissa ovat mukana myös parin hevosen yksityistallit.

”Jos hevoset syövät hehtaarin alan, se on iso määrä pellon tuotannosta. Siten maataloudessa yksi osa on nykyisin tuottaa hevosille rehuja. Lisäksi hevoset ovat tärkeitä kaupungin ja maaseudun yhdistäjinä.”

Ryynänen puhuu etenkin suomenhevosen puolesta. Kansallisrotu on kokenut suomalaisen yhteiskunnan mukana merkittävän muutoksen maatilojen ja metsätalouden työntekijästä elämyksiä tuottavaksi harraste- ja urheiluhevoseksi, jolla on tärkeä rooli green care -toiminnassa sekä omistajiensa työssä jaksamisen edistäjänä.

”Mutta kun varsoja syntyy alle tuhat vuodessa, ollaan ihan rodun säilymisen alarajoilla. Suomenhevosen aseman ajaminen alkuperärotuna on tärkeää, että se ymmärrettäisiin EU:ssakin.”

Hevosverkoston perustaminen on osa MTK:n edunvalvontatyön uudistamista.

MTK:n hevosasioita hoitava asiantuntija Johanna Andersson kertoo, että hevosverkostoa valmisteltiin työryhmässä kevään ja syksyn ajan. MTK:n johtokunta päätti valita sille johdon heti syysvaltuuskunnassa, että verkosto pääsee aloittamaan vuoden alusta.

Koska hevosyrittäjyyden muotoja on paljon (raviurheilu, ratsastus, kasvatus, hevostyö, muu palvelutoiminta), hevosverkosto keskittyy erityisesti maaseutuyrittämisen kannattavuuden ja yleisten edellytysten parantamiseen sekä hevossektorin yleiseen edunvalvontaan.

Työryhmä esittää, että tuottaja- ja metsänhoitoyhdistysten liitot nimittävät verkostoon jäseniä.

Verkosto kattaa koko hevosalan. Siksi siihen kutsutaan pysyvät edustajat Suomen Hippoksesta, Suomen Ratsastajainliitosta (SRL) ja ruotsinkielisestä tuottajaliitosta SLC:stä.

Tarvittaessa kuullaan muita asiantuntijoita aiheen mukaan kutsuttuina.

Hevosverkoston pj-ehdokkaat