Tulevaisuusohjelma jumittui Hippoksessa – luottamusjohto ei kommentoi

Carolina Husu

Raviurheilun talouden linjaukset jakavat Hippoksen valtuuskuntaa.

Suomen Hippoksen valtuuskunta ei hyväksynyt raviurheilun tulevaisuusohjelmaa, jota on valmisteltu perusteellisesti vuoden alkupuolelta lähtien. Valmistelu aloitettiin tulevaisuusseminaarissa ja se on jatkunut neljässä työryhmässä, joissa on kaikissa ollut laaja edustus alan toimijoista eri puolilta maata.

Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen kertoi MT:lle, että ohjelman hyväksyminen siirtyy viimeistään kevään valtuuskunnalle. Muut tulevaisuusohjelman osat olivat selvempiä mutta pitkää keskustelua aiheutti raviratojen talous.

Hallituksen esitys oli taloustyöryhmän ajatusten mukaisesti, että ratojen taloutta lähdettäisiin kehittämään aluemallin suuntaan. Näin raviradat velvoitettaisiin keskenään sopimaan ravipäivien vähentämisestä, joka tulee väkisin lähivuosina eteen pelaamisen ja hevosmäärien pudotessa.

Valtuuskunta ei kuitenkaan halunnut vielä lyödä asiaa lukkoon. Talouden vaihtoehtojen valmistelu siis jatkuu edelleen.

Se, kuinka ja millä kokoonpanolla jatkotyö etenee, jäi hallituksen päätettäväksi.

MT koetti torstaina tavoitella sekä Hippoksen puheenjohtajaa Juha Rehulaa että valtuuskunnan puheenjohtajaa Olavi Haanketoa. He eivät vastanneet soittopyyntöihin.

Hippoksen valtuuskunta äänesti kolmesta hallituspaikasta. Uusina paikkaa tavoitelleet Anne Laitinen Vihdistä ja Harri Voutilainen Leppävirralta sekä erovuorossa ollut Tuomo Ojanperä Porista saivat kaikki 25 ääntä ja tulivat valituiksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Vaalissa 23 ääntä saanut rovaniemeläinen Matti Rajaharju ei uusinut hallituspaikkaansa. Ehdolla alkuviikolla ollut loviisalainen Juha Wikman vetäytyi vaalista kokouksen alla.

Varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsenistä Juha Lyyski.

