”Hevonen urheilijana ei lopulta ole kovin erilainen kuin ihminen urheilijana: Molemmat tarvitsevat ravintoa, lepoa ja treeniä” – katso video

Antti Savolainen

Haastattelupäivänä hoidettavina olivat ravurit One Point ja Mr Hot Shot, jotka omistaa Pulkan talli Mäntyharjusta. Hevosen selässä on kertakäyttöisiä akupunktioneuloja.

Muuramelainen Kristiina Joensuu hoitaa työkseen ravi- ja ratsuhevosten lihaksia. Välillä ongelmien ratkaisemiseksi pitää oikaista myös ihmisiä.

KJ Equine Balance -yrityksensä Joensuu perusti vuonna 2012. Aluksi hän työskenteli hevosten kanssa muun työn ohessa. Täysipäiväinen yrittäjä hän on ollut vuoden ajan.

”Olen ollut kaikenlaisten hevosten kanssa tekemisessä koko ikäni. Ratsastusharrastuksen myötä minua alkoi kiinnostaa, miksi joku hevonen on kipeä jostain kohtaa. Halusin oppia ymmärtämään paremmin hevosen kehon toimintaa.”

Vuonna 2010 Joensuu alkoi opiskella hevoshierontaa. Tarve tiedolle kasvoi jatkuvasti. Seuraavaksi vuorossa oli kraniosakraaliterapian opiskelua.

”Kävin myös Tampereella kiinalaisen lääketieteen koulutuksen, jossa opetettiin hevosten ja ihmisten hoitamista. Siellä opin hoitamaan hevosia akupunktiolla. Ihmisiä en akupunktiolla hoida, sillä minulla ei ole pohjalla ihmispuolen koulutusta.”

Tutkijaluonteeksi itseään kuvaileva Joensuu opiskelee edelleen hevosen biomekaniikkaa ja on menossa fascia- eli lihaskalvokoulutukseen. Lisäksi hän opiskelee jatkuvasti ratsastajan kehon toimintaa.

”Vuosien varrella on ollut ikävä huomata, miten usein ratsastaja on ikään kuin vinossa oleva selkäreppu hevoselle. Hevonen kompensoi ratsastajan vinoutta ja kipeytyy itse jostain. Minulla on muutama asiakas, joiden kanssa katson niin sanotusti koko pakettia, eli yritän saada ratsastajan istuntaa paremmaksi ja oikaista sen sekä hoitojen avulla myös hevosta.”

Suurin osa Joensuun asiakkaista on lähiseudulta eli Jyväskylästä, Korpilahdelta ja Jämsästä. Hän käy edelleen jonkin verran myös kauempana, kuten Kuopion seudulla.

Yhä useampi asiakas tulee Muurameen Joensuun omalle tallille. Moni on löytänyt hänet puskaradion tai yrityksen nettisivujen kautta.

”Minulla on vakiotalleja, joilla käyn esimerkiksi neljän viikon välein. Joitain kilpahevosia hoidetaan kilpailukaudella jopa kerran viikossa. Esimerkiksi kouluratsastaja Helkky Ylösen hevosia hoidan paljon.”

Joensuun hoidettavista valtaosa on vakioasiakkaiden hevosia. Hän korostaa, että paras lopputulos saadaan aikaan, kun ongelmiin tartutaan pikaisesti.

”Tietysti vammoja ja ongelmia hoidetaan, se on selvää. Mutta jos siitä päästään siirtymään niiden ennaltaehkäisyyn, niin se on kaikkien etu.”

”Vakioasiakkaiden kanssa mietitään usein porukalla, mikä hevosen liikkumiseen vaikuttaa. Katsotaan hevosen liikkeitä joko livenä tai videolta. Muutoksiin ajoissa reagoimalla saadaan suurin hyöty.”

Joensuu pitää myös lihashuoltokursseja hevosenomistajille. Lisäksi hän opettaa heitä parantamaan hevosen liikkeen laatua jumppaamalla.

”Hiljattain täällä kävi myös Suomen Hevoshierojat ry:n jäseniä kouluttautumassa.”

Urheiluhevosia hoitava Kristiina Joensuu on opiskellut ja seurannut myös ihmispuolen fysiikkavalmennusta.

”Hevonen urheilijana ei lopulta ole kovin erilainen kuin ihminen urheilijana. Molemmat tarvitsevat ravintoa, lepoa ja treeniä.”

Joensuu painottaa, että urheilijalle treenaaminen ylipäätään on tärkeää, jotta voi saavuttaa tuloksia. Samaan hengenvetoon hän huomauttaa, että hevosenkin treenin pitää olla riittävän monipuolista.

”Kehoa pitää rasittaa monipuolisesti. Liikeradat pitää saada auki, eli raajoja on käytettävä. Jos vertaa ihmisurheiluun, niin eiväthän hiihtäjätkään pelkästään hiihdä tai painijat paini.”

Yleisin ongelma Joensuun hoitamilla hevosilla on, että ne liikkuvat jostain syystä vinossa tai ovat niin sanotusti toisohjaisia. Tavallisimmat ongelmien aiheuttajat löytyvät lihaksistosta tai epäsopivista varusteista, kuten satulasta tai valjaista.

”Yllättävän usein näkee raveissakin, että nuo valjaat tai valjastus eivät sovi tuolle hevoselle.”

Joensuu tekee myös erilaisten revähdysten ja jännevammojen jälkihoitoa laserilla. Hän korostaa, että akuuteissa vammatapauksissa ja kipeän hevosen kanssa pitää kääntyä ensin eläinlääkärin puoleen.

”Hieroja ei korvaa eläinlääkäriä. Jos hevonen on vaikka nivelistään kipeä, niin eläinlääkäri hoitaa ne ensin. Sen jälkeen minä voin auttaa lihaksiston ja liikkumisen kanssa.”