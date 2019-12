MT Ravit vierailee Teivon tallilla, jossa tavataan myös tallipojaksi siirtynyt entinen isäntä Seppo Sarkola

Tällä kertaa MT Ravit poikkesi Teivon raviradalla legendaarisella ratatallilla. Sitä isännöi Teivon historian alusta eli helmikuusta 1976 alkaen tämän vuoden kesään saakka Seppo Sarkola.

Hän on mies monen menestyshevosen takaa, esimerkkeinä Monster of Speed, Turo ja Hullumies.

Nyt tallia pitää nuori Antti Veteläinen avopuolisonsa Kaisa Mikkolan kanssa apunaan varmastikin Suomen kokenein ja meritoitunen tallipoika eli samainen Seppo Sarkola puolisonsa Maj-Len Påfs:n kanssa.

Veteläinen on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut hevosten kanssa, vaikka oman tallin pito onkin alkanut vasta nyt tämän vuoden elokuulla.

Teivon talli on nyt täynnä ja siellä on useampi hyväsukuinen tulevaisuuden lupaus. Tallin tämänhetken menestyshevosia on Enjoy's Paycheck sekä 2-vuotias Power Blaster.