Hevosopisto ja Hevossairaala lisäävät yhteistyötä – osa tallipalveluiden kehittämistä Hevosopistolla

Kari Salonen

Hevosopisto ja Ypäjän Hevossairaala ovat uusineet yhteistyösopimuksensa, joka tiivistää tiedotteen mukaan entisestään toimintoja.

Hevosopisto Oy ja Ypäjän Hevossairaala ovat uudistaneet yhteistyösopimuksensa, joka oli katkolla vuodenvaihteessa. Tavoitteena on yhteisen tiedotteen mukaan kehittää entisestään Hevosopiston hevosten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon prosesseja.

Hevossairaala vastaa jatkossa Hevosopiston kaikkien hevosten perusterveydenhuollosta ja hevosittain tehtävistä hoitosuunnitelmista sekä siittolan hevosten eläinlääkintäpalveluista. Sopimukseen kuuluvat yhteistyönä toteutettava hevosten hyvinvoinnin seuranta sekä tarttuvien tautien ehkäisy talleissa. Joka talliyksikköön nimetään Hevosopiston henkilökunnasta terveydenhoitaja, joka toimii yhteistyössä Hevossairaalan kanssa.

Hevosopiston toimitusjohtaja Pauliina Mansikkamäki toteaa hevosten ja ihmisten hyvinvoinnin toimivan opiston kivijalkana.

"Hevossairaalan eläinlääkäreiden osaaminen ja tiivis yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa täydentää luontevalla tavalla omaa osaamiskokonaisuuttamme", hän sanoo tiedotteessa.

Tiivistyvä yhteistyö tarkoittaa Hevossairaalalle parempia mahdollisuuksia nimen omaan Helsingin yliopiston ja tutkimuksen suuntaan.

"Pystymme jatkossa tarjoamaan entistä laajemman potilasmateriaalin tänne sijoitetulle hevosiin erikoistuvalle eläinlääkärille", kertoo Hevossairaalan vastaava eläinlääkäri Anne Sjöholm.

Lisäksi kumppanuus on "merkittävä osa keväällä 2020 käynnistyvää tallipalvelujen kehittämisen kokonaisuutta Hevosopistossa". Mitä se käytännössä tarkoittaa, siitä tiedote ei anna tarkempaa tietoa.

Hevosopistolla on noin 80 hevosta ja viisi talliyksikköä. Hevosten määrää on vähennetty vuosien 2018 ja 2019 aikana noin sadasta osana talouden saamista kestävälle uralle. Taustalla on opetuksen määrärahojen merkittävä putoaminen vuodesta 2016 alkaen.

Ypäjän Hevossairaalassa on leikkaussali ja tutkimuksia varten muun muassa juoksutuskäytävät, digitaaliset röntgenkuvantamisen sekä ultraääni- ja endoskopialaitteistot, shockwave-laite ja hammashuollon välineistöt.

Hevosopiston kengityspaja, kuntoutuskeskus Hevosfysio sekä eläinlaboratorio ELLAB toimivat samassa rakennuksessa Hevossairaalan kanssa.

