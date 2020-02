Suomenratsujen kilpailusarja toteutuu aiempaa riisutumpana – kisoja yhdeksän ja mestaruudet

MT on yksi suomenhevosten omien kilpailujen yhteistyökumppaneista.

Johannes Tervo

Veera Peltokangas ja Sari Haapamäen omistama Hiljalan Fantom voittivat tänä vuonna kenttäratsastuksen Suomenmestaruuden. Kaksikko tähyää jo uuteen kisakauteen.

Suomenratsut ry (Suora) on julkistanut kesän suomenhevosluokkien kilpailusarjan. Esteluokkia on tiedossa toistaiseksi kaksi ja koululuokkia kilpaillaan neljä.

Näille kilpailuille on löydetty yksittäiset yhteistyökumppanit palkintojen maksamiseksi. Kesäkuun koululuokassa yhteistyökumppanina on Maaseudun Tulevaisuus.

Suora on tehnyt myös yhteistyösopimuksen lääkealan yrityksen Galena Pharman kanssa. Sen turvin järjestetään kolmen vaativan tason kouluratsastuskisan sarja touko–heinäkuussa.

Neljässä lajissa käytävien rodun mestaruuskilpailujen palkinnot järjestyvät Suoran ja Suomen Ratsastajainliiton yhteistyönä.

Suoran hallituksen jäsen Kielo Kestinmäki kertoo, että tuettujen kilpailuiden määrä on valitettavasti aikaisempia vuosia pienempi. Ykköspalkinto on 400 euroa, Galena Cupissa 500 euroa ja mestaruuksissa 800 euroa.

Suomenhevosten ratsastuskilpailujen palkintopotti putosi, koska Veikkauksen tuotoista maksettaviin hevostalouden tukiin tulee muutoksia ja se vei reilun 10 000 euron palkintotuen suomenhevosten erikoisluokilta (MT 9.9.).

Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää toteaa, että kilpailuluokkien tuki on Hippoksessa edelleen auki. "Mutta suomenhevosen kannalta on erittäin hyvä, että Suomenratsut on saanut asiaa eteenpäin kumppanuuksien kautta."

Kilpasarjan päivät