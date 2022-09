Päivän ravit: Kuopiossa vietetään suomenhevosen päivää Suomalaisen Illan merkeissä Sorsasalon tiistai-ilta pitää sisällään kymmenen lähtöä, jotka ovat kaikki rajattuja suomenhevosille. Kotimaan kakkosravit ravataan Forssan Pilvenmäellä.

Tiistaina vietetään suomenhevosen juhlapäivää. Sen kunniaksi Kuopion jokaisessa lähdössä kilpailevat kansallisaarteemme suomenhevoset. Ravien ykköslähdöt ovat Varsakunkku-karsinnat, joita ajetaan yhteensä kolme kappaletta.

Ravit käynnistyvät kolmevuotiaiden tammojen karsintalähdöllä, joka on houkutellut viivalle viisi osallistujaa. Kolmas lähtö on nelivuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-karsinta, missä puolet uransa starteista voittanut Evartin veli Farak kohtaa hienosti uransa aloittaneen Kukkarosuon Kingin. Kolmas karsintalähtö ajetaan ravien viidentenä lähtönä, joka on rajattu nelivuotiaille tammoille. Siinä Huisi Hippu kohtaa muun muassa Landen Iitan ja Ilon Viestin.

Seitsemännessä lähdössä pyrkivät paalulta pakoon enintään 68 000 euroa tienanneet suomenhevoset. Takaa iskevät avoimen sarjan menijät Huisi Hemmon johdolla.

Kuopion ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa ravien neljännestä lähdöstä kello 19.10.

Forssassa ravataan kakkosravien merkeissä. Ravi-ilta pitää sisällään peräti 11 lähtöä. Tapio Mäki-Tulokkaan talli on suuressa roolissa kotiratansa raveissa.

Forssan ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.15. Toto4-peli alkaa kuudennesta lähdöstä kello 20.00.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Eskilstunassa. Kolmannessa Toto64-kohteessa nähdään Petri Salmelan tallista Mika Forssin ohjastama Djang Limit sekä Katja Melkon valmentama ja Jorma Kontion ohjastama High on Pepper.

Toto64-pelin jättöaika loppuu kello 20.30.