Ravivihje: Kutkuttava kuninkuuskisan avausmatka helmenä Vihjerivin varmat löytyvät kahdesta ensimmäisestä kohdelähdöstä.

Viikonloppuna taistellaan Forssassa Kuninkuusravien suuret seppeletaistot. Tammojen puolella kantavat suosikin paineita viimevuotinen kärkipari Suven Sametti – Ciiran Tähti. Nyt perintöprinsessa on suosikki, mutta Ciiran Tähti saa systeemiin seurakseen neljä kilpasiskoaan. Liisan Tulilintua on hankala voittaa avausmatkalla, jos energinen tamma pysyy kuosissaan.

Kuninkuuskisassa katseet kohdistuvat sensaatiomaiseen Parvelan Retuun. Orin kauden laukkaprosentti on kuitenkin 50, ja koko uran ajaltakin se on 29. Parvelan Retua voi kokeilla varmana, mutta laukkariskin vuoksi kyseinen peliratkaisu on venäläistä rulettia.

Hallitseva ja kaksinkertainen kuningas Evartti on sisäradalla. Kolme kuninkuutta valmentajana saavuttanut Antti Ojanperä on saanut hiottua yksityiskohdatkin kohdalleen, ja Evartin etuna on ehdoton suoritusvarmuus. Santtu Raitala ajanee kokonaiskisaa silmällä pitäen, ja hän tuskin lyö kiihdytyksessä kaasua pohjaan.

”Kaikki on Evartilla kunnossa, ja orin elimistö pelaa hyvin. Evartti on esiintynyt luotettavasti, ja toinen päivä on orin vahvuus”, Antti Ojanperä sanoo.

Hän pitää kuninkuuskamppailun tasoa äärimmäisen kovana.

”Kun kisa alkaa, niin näkee mihin suuntaan mennään. Retu on kaamean kova vastustaja, mutta sillä on omat heikkoutensa kolmen lähdön kokonaisuutta ajatellen. H.V. Tuuri on nousussa. Ori on saanut pari starttia alle, ja se parantaa varmasti eniten. Mielenkiintoiset ovat lähtökohdat.”

Varmat isketään heti rivin alkuun. Topin Muisto on tehnyt laatutyötä, ja Teemu Okkolinin suojatti on voittanut kauden molemmat isot nelivuotiskoitokset. Johtojuoksu lie jälleen orin reseptinä.

Samaan tähtää Ithinkiama Genius. Aluksi keulaan lataa Prince Palema, mutta sillä laskettaneen suosikki vetotöihin.

Kuusivuotiskunkun väkivahvaa kakkosta Cupidoa voi istutella myös varmaksi.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 2: Rallston on tehnyt keväällä ja kesällä kaiken oikein, mutta orin lähtöpaikka on sysimusta. Voittoputken katkeaminen on selvästi todennäköisempää kuin sen jatkuminen.

Viikon varma

Toto75, lähtö 2: Ithinkiama Genius ladannee Lahden ja Mikkelin tapaan pitävään keulaan.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 3: Mielenkiintoisessa kolmevuotiskoitoksessa kannattaa huomioida El Cheapo. Salamannopea ori saanee hunajaisen reissun, eikä voittokaan yllätä.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 3 Topin Muisto (2,7)

Lähtö 2: 2 Ithinkiama Genius (1,10)

Lähtö 3: 3,10,6,2 (5,1)

Lähtö 4: 7,1,2,5,4 (3,6)

Lähtö 5: 7,1 (5,2)

Lähtö 6: 12,11,14,13,6 (1,8)

Lähtö 7: 11,2,5,1,9,3,4,6 (7,9)

1 600 riviä x 0,05 euroa = 80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä