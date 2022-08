Päivän ravit: Suurkilpailukarsinnat tähdittävät Teivon tiistai-iltaa Tiistaina ravataan normaaliin tapaan Teivossa. Illan lähdöt eivät ole kuitenkaan aivan normaaleja iltaravilähtöjä.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Teivon illassa selviää kolmevuotiaiden lämminveritammojen Tammakriterium-finalistit. Karsintalähtöjä ajetaan yhteensä neljä kappaletta, joista kolme parasta etenee 13. elokuuta ajettavaan finaaliin. Finaalin voittajalle on tarjolla 24 000 euroa. Karsinnat ajetaan lähtöinä kolme-kuusi.

Ensimmäisessä karsinnassa on kilpailun suurin ennakkosuosikki Ava Di Alessia. Hannu-Pekka Korven suojatti starttaa matkaan lähtöradalta kolme. Hannu Torvinen ohjastaa hevosta.

Toisessa karsinnassa Tammahambon kakkonen Carla Combo pyrkii kirkastamaan kakkossijan kullaksi Teivossa. Vastaan asettuu monta aloittelevaa lupausta.

Kolmannessa karsinnassa kahden startin jälkeen tappioton Marier Mili saa vastaansa Ruotsista Suomeen matkustavan Rosa Majaliksen.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Neljäs karsinta on etukäteen katsottuna tasaisin. Tammahambon kolmonen Fortunewheelgarden on arvottu ikävälle lähtöradalle takariviin. Haastajista Stonecapes Violet ja Rocktown Plaintiff saivat pienimmät numerot yksi ja kaksi.

Teivossa ei ratkota pelkästään Tammakriteriumin finalisteja. Toto5-pelin neljäs ja viides kohde ovat lämminveristen Suurmestaruusajon karsintoja, mistä kuusi parasta etenevät myös 13. elokuuta ajettavaan finaaliin. Finaalin voittaja kuittaa 26 000 euroa.

Ensimmäisessä karsinnassa Suur-Hollolan ja St Michelin sankari Run For Royalty pyrkii jatkamaan kultakannassa. Ori starttaa matkaan huippupaikalta. Vastaan asettuvat Suur-Hollola-finalistit Radetzky, American Hero ja Mask Off, starttiraketti Knows Best ja Mikkelissä 10-tuloksen maililla kaasutellut Exclusive Matter.

Toisessa karsinnassa iskevät yhteen muun muassa St Michel -kolmonen Global Withdrawl, Suur-Hollola-kolmonen Majestic Man ja samaisen kilpailun nelonen Always Ready.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Teivon ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Solvallassa. Toto64-pelin avauksessa Suomessa syntynyt nelivuotislupaus E.L.Jetpack suorittaa viimeistelystartin Derbyä silmällä pitäen. Jorma Kontio ohjastaa Timo Nurmoksen valmennettavaa.

Kolmannessa kohteessa Reima Kuislan tuore ostos Bubble Effe jahtaa lippua Jubileumspokaleniin. Suosikkina starttaa Björn Goopin silmäterä San Moteur.

Kierroksen pankki on Timo Nurmoksen tallin tammalupaus Bentley Gar, joka kilpailee toistaiseksi vielä liian vähäisellä voittosummalla hevosen kapasiteettiin nähden.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Solvallan Toto64-peli starttaa kello 20.30.