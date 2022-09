Ravivihje: Solvalla tarjoaa parastaan sekä urheilu- että pelipuolella – jackpot-rahaa jaossa liki 6,2 miljoonaa euroa Ruotsin pääradalla Solvallassa tapahtuu lauantaina. Superpottijahti alkaa kello 17.20.

Suuren lisärahan myötä Toto75-pelin potti voi olla jopa 9,3 miljoonaa euroa. Kierros ei ole missään nimessä helpoin mahdollinen. Varmavalintoja oli lopulta kaksin kappalein. Toinen on alipelattu suosikki ja toinen on kierroksen tukipilari, joka tuo osuvuutta riviin. Se kelpaa varmaksi niukasti liikaa pelattunakin. Muissa ratkaisuissa parannetaan rivin kokonaisuutta, ja tähdätään siihen, että osuessa kaikki voittoluokat tulisivat käyttöön.

Myös urheilullisesti kierros on täyttä timanttia. Kolmevuotiaiden tammojen Oaks ja avoin kolmevuotiaiden Kriterium ovat kierroksen kohokohdat. Oaks ravataan neljäntenä kohteena ja Kriterium kuudentena kohteena. Oaksissa otetaan myös pelillisesti kantaa rastaamalla ainoastaan kaksi merkkiä ohi suosikista.

Päivän varmat

Roll Control (T75-2) on alipelattuna suosikkina loistava tukipilari haastavalle kierrokselle. Nelivuotias on suosikkitapaus keulapaikalla ravaavaksi hevoseksi, mikä olisi ilman muuta etu. Ori saanee joka tapauksessa suurella todennäköisyydellä juoksun huippupaikalta. Kovissa lähdöissä ravannut Roll Control on tehnyt hyviä esityksiä. Viimekertainen lähtö oli Lulius Bokon voittama hyvätastoinen Derby-karsinta. Sitä ennen Visbyssä se taisteli hienosti voittoon keulapaikalta. Samanlaisena ori olisi kova luu lyötäväksi keulapaikalta.

Hail Maryn (T75-3) voiton todennäköisyys kasvaisi entisestään, mikäli tietäisi lähdön juoksunkulun satavarmasti. Avainroolissa juoksunkulun suhteen on kolmosradalta starttaava Click Bait, joka on lähdön ensimmäinen keulanimi. Sen jälkeen Per Lennartsson saa valita, ajaako hän lähdön keulapaikalta vai ei.

Pidän kuitenkin selvänä suosikkitapauksena suuripalkintoisessa lähdössä täydellä matkalla sitä, että suuren suosikin selkä kelpaa, ja tästä syystä Hail Mary kelpaa varmaksi. Hail Mary on toki suosikki voittamaan lähdön johtavan rinnaltakin, mutta tuo vaihtoehto täytyy ottaa myös huomioon todennäköisyyksiä laskiessa ja se luonnollisesti laskee myös Hail Maryn voiton todennäköisyyttä. Hevosen peliosuus asettunee kuitenkin todennäköisesti vitosella alkavaksi jättöajan päättyessä ja se kelpaa toiseksi tukipilariksi. Viimeksi ori voitti vaivattomasti Hagmyrenissä, joten kunnon pitäisi olla edelleen hyvä.

Päivän ideamerkki

Queen Belina (T75-4) nousi todelliseen huippukuntoon kreivin aikaan voitettuaan Oaks-karsinnan aivan yläpystyyn. Tuossa tamma ravasi kolmannessa parissa ulkona, mistä valjakko lähti kiriin 800 metriä ennen maalia. Hevonen tykitti hetkessä keulapaikalle ja pakeni täysin omille teilleen tehden uransa ylivoimaisesti parhaan esityksen. Nuncion tyttären esitys oli sitä luokkaa, että vastaavanlaisena tamman loppuveto voi olla muille liian kova paikka myös Oaksin finaalissa.

Päivän potinräjäyttäjä

Bottnas Idol (T75-7) on kilpaillut pitkään todella kovassa vireessä ja se on jäänyt törkeän unohdetuksi hyvältä lähtöpaikalta. Paalulta nelivuotias saanee väkisin huippureissun kärkipäässä, jonka jälkeen se on yllätysvalmis. Viimeksi Charlottenlundissa ori taisteli pitkään johtavan rinnalla ja oli loistava kakkonen. Sitä ennen hevonen puristi voittoon johtavan rinnalta todella vahvalla esityksellä. Kahdella prosentilla Bottnas Idol on loistohaku.

Vihjesysteemi

5,1,3,4 (7,11)

4 Roll Control (2,3)

4 Hail Mary (5,2)

2,4 (5,7)

2,4,10,3,1,7,9,5 (11,12)

1,6,11,10,3,8,7,5,4,9 (2,12)

3,6,11,13,2,15,9,14 (1,4)

5120 riviä - 256 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä