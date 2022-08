Ravivihje: Tammakriteriumin finaalissa vain yksi suosikki Ava Di Alessia erottuu etukäteen muista Tammakriteriumin finaalissa.

Hannu-Pekka Korven valmentama Ava Di Alessia on esiintynyt vakuuttavasti kauden kilpailuissaan. Tammahambossa hevonen kulki kirikierroksen 12-vauhtia, eikä 10-lopetuksessa ollut hädän päivää. Hannu Torvinen tuntee tamman ominaisuudet ja ajaa varmasti alussa kohti keulapaikkaa.

All Star Mint on viime kilpailuissaan osoittanut kuuluvansa kesän kovimpiin nousukkaisiin. Neljä peräkkäistä voittoa on tullut toinen toistaan vakuuttavammalla tyylillä. Jokimaalla kirikierros sujui 11,5-vauhtia ulkoratoja pitkin. Bond Eagle on kuitenkin sen luokan vastustaja, ettei sitä uskalla jättää ulos systeemistä. Viisi peräkkäistä voittoa on tullut väljään tyyliin ja varaa on jäänyt paljon.

Amazing Warrior palasi Joensuussa voittajaksi hienon kirin päätteeksi. Hevonen lähtee lujaa ja pystyy hallitsemaan juoksun jokaista metriä. Mask Off on hevonen, joka parhaana päivänään pystyy lyömään suosikin. Mainio on ollut nimensä mukainen, mutta kiriväylät ovat pysyneet viime starteissa kiinni. Mahdollinen paikka johtavan takana avaisi mahdollisuudet suureen yllätykseen.

Hieno Suurmestaruus-finaali päättää Teivon kierroksen. St Michel-ja Suur-hollola-sankari Run For Royalty ei saa mitään ilmaiseksi, kun sisäpuolelta lähtee Global Withdrawl. Santtu Raitalan ajokki lähtee vinhasti liikkeelle ja juossee keulassa. Mikäli Piteraq osallistuu myös kiihdytykseen, saattaa paikkojen haku venyä. Tapio Perttusen Unique Creation pystyisi silloin ohittamaan lopussa monta, ehkä jopa kaikki vastustajansa.

Viikon Varma - Toto75-5 3 Ava Di Alessia

Hannu-Pekka Korven valmennettava on ollut erittäin vakuuttava kauden kilpailuissaan. Päässee keulaan viimeistään takasuoralla, eikä ole siitä lyötävissä.

Viikon Väistö - Toto75-2 4 Mattilan Eemeli

Voltin neloselta on iso laukkariski. Kirikierros tullaan todella kovaa, eikä hevosen vauhdit välttämättä vielä riitä.

Viikon Idea - Toto75-7 9 Unique Creation

Vahva ja voitokas menijä, joka tuntuu venyvän aina vastuksen mukaan. Raju alkurynnistys suosikkien kesken avaisi voiton mahdollisuudet.

Toto75-vihjeet Lähtö 1: 1,5,9 (7,2) Lähtö 2: 10,6,14,15 (16,4) Lähtö 3: 1,11 (12,4) Lähtö 4: 10,2,3,6,9 (7,1) Lähtö 5: 3 Ava Di Alessia (4,1) Lähtö 6: 4,9 (3,2) Lähtö 7: 1,3,5,10 (9,6) 960 riviä x 0,05e = 48,00 euroa

Tästä linkistä pääset suoraan vihjeeseen

