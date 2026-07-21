Ratsastaja kilpaili varsansa menettäneellä ponilla liian varhain Suomen Ratsastajainliiton kurinpitolautakunta määräsi keväällä ilmi tulleessa tapauksessa poniratsastajalle sakot ja ponin omistajalle myös toimintakieltoa.

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Ponin omistaja korosti vastineessaan, että kukaan ei toiminut tahallisesti vastoin sääntöjä tai hevosen hyvinvointia vaarantaen. Kurinpitolautakunta kuitenkin muistutti, että vastuu ei poistu, vaikka ei olisi tietoinen säännöistä. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Tapauksessa tamma oli luonut varsansa helmikuussa. Ratsastaja oli jo ehtinyt kilpailla omistajansa tallissa ja hoidossa asuvalla lainaponilla yhdet pienet kouluratsastuskilpailut huhtikuun alussa. Kun hän kaksi päivää myöhemmin oli starttaamassa seuraavissa koulukilpailuissa, hevosten hyvinvointia kilpailuissa valvova stewardi ilmoitti tuomariston puheenjohtajalle, että poni oli varsonut kuolleen varsan samana keväänä. Tämän myötä ponin osallistuminen kilpailuun evättiin.

Kun tuomaripuheenjohtaja keskusteli ponin omistajan kanssa, kävi ilmi, että tamma oli osallistunut edelliseen kouluratsastuskilpailuun, kun varsomisesta kilpailupäivään oli kulunut vain 37 vuorokautta. Tuomaripuheenjohtaja vei asian Ratsastajainliiton hallitukselle, joka siirsi sen kurinpitolautakunnalle.

Kilpailusääntöjen mukaan tammalla saa kilpailla aikaisintaan 90 vuorokauden kuluttua varsan kuolemasta, mikäli tiineys on kestänyt vähintään neljä kuukautta. Oli siis selvää, että tamma ei ollut kilpailukelpoinen kummassakaan kilpailussa.

Asiaa käsitellyt Ratsastajainliiton kurinpitolautakunta katsoi, että hevosen kilpailuttaminen näin pian luomisesta oli myös hevosen sopimatonta kohtelua.

Ponin omistajan tapauksesta antamasta vastineesta ilmeni myös, että ponilla oli hypätty esteitä jo kolmen viikon päästä siitä, kun se oli synnyttänyt kuolleen varsan. Lautakunnan näkemyksen mukaan tämä osoitti suurta piittaamattomuutta niin sääntöjen tuntemisesta kuin ponin hyvinvoinnista.

15-vuotiaan ratsastajan antaman vastineen mukaan kyseessä ei ollut tahallinen sääntöjen rikkominen, vaan tietämättömyydestä johtunut erehdys tilanteessa, joka oli ratsastajalle täysin uusi.

Ratsastajan huoltaja taas totesi omassa vastineessaan tienneensä tamman olleen tiine, mutta hän ei tiennyt tarkkaa luomisen ajankohtaa eikä tullut tarkistaneeksi tamman kilpailukelpoisuutta tältä osin.

Omistaja kertoi, että tammaa oli hoidettu luomisen jälkeen eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti ja se oli palautettu normaaliin liikuntaan vaiheittain. Kilpailuihin osallistuttiin siinä uskossa, että tamma oli kilpailukelpoinen. Omistajan mukaan kyseessä oli inhimillinen erehdys ja useiden epäonnisten sattumien yhteisvaikutus.

Sekä huoltajan että ponin omistajan käsityksen mukaan poni oli terve, hyväkuntoinen ja soveltui osallistumaan helppoihin kilpailuluokkiin. Sen liikkumisessa tai terveydentilassa ei havaittu ongelmia harjoituksissa tai kilpailuissa.

Lautakunta otti huomioon sen, että ratsastaja oli alaikäinen ja hän oli katsonut voivansa luottaa hevosen omistajan ja oman huoltajansa yhdessä tekemään päätökseen hevosella kilpailemisesta.

Nämä lieventävät asiat huomioon ottaen ratsastajalle määrättiin hevosen suojelua koskevan määräyksen rikkomisesta sekä hevosen sopimattomasta kohtelusta yhteisenä seuraamuksena 400 euron sakko.

Omistajan toiminta taas katsottiin tahalliseksi ja hänen toimintansa katsottiin osoittaneen suurta piittaamattomuutta hevosen hyvinvoinnista. Hänelle määrättiin hevosen suojelua koskevan määräyksen rikkomisesta sekä hevosen sopimattomasta kohtelusta yhteisenä seuraamuksena kuusi kuukautta toimintakieltoa sekä 500 euron sakko.