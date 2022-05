Ravivihje: Varmat kateissa Vermon 65-kierroksella Päätöskohteessa vihjerivistä löytyy maltillisesti pelattu yllätyshaku.

Olli Koivusen ohjastama Goodygoodytwoshoes on päätöskohteen avainhevonen. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravivihjeet 11:00 Juha Jokinen

Tällä kertaa vihjesysteemi rakentuu ilman varmaa. Varmaehdokkaita löytyy toki useampiakin, mutta kaikille löytyi kiinnostavia haastajia. Goodygoodytwoshoes ja EL Indeed olivat harkinnassa varmoiksi, mutta molemat saivat kylkeen ainakin yhden varmistuksen.

Avauskohteen El Indeed on kilpaillut harvakseltaan, mutta hyvällä menestyksellä. Lappeenrannan esitys vajaan kolmen kuukauden tauolta oli hyvä. Hevonen lopetti todella kovaa toiseksi. Quandary Tile tekee jatkuvasti hyviä esityksiä. Tippy Grain pystyy voittamaan, mikäli juoksunkulku on suosiollinen.

Toisen kohteen Westcoast Skipper teki mykistävän suorituksen viimeksi johtavan rinnalta. Se lähtee lujaa ja pystyy voittamaan. Treasure Of Pirate ei ole saanut tauon jälkeen kilpailuissa mahdollisuutta menestyä, kun pussin suu on pysynyt kiinni liian pitkään. Hevonen on yllätysvalmis, mikäli se saa sopivan juoksun.

Over My Shoulderin poisjäännin myötä kolmannen kohteen suosikiksi nousee Bean Fighter. Voitot ovat tulleet helposti ja tuntuisi siltä, että parantamisen varaa on vielä melkoisesti. Varmistuksena kupongille pääsee myös Stoneisle Saga.

El Cheapo kilpaili viimeksi Seppele-ajossa, jossa Corazon Combo sai vetää keulassa todella maltillista vauhtia. Loppua kohden vauhti kiihtyi ja Olli Koivusen suojatti tuli lujaa maaliin. Viimeiset 400 metriä varsa pinkoi 11-vauhtia. Vastus on sopiva ja voitto häämöttää.

Amelia Earhart ja Condesa kohtasivat Jokimaalla ja silloin Arto Laaksosen suojatti oli edellä maalissa. Tamma viihtyy keulassa ja yrittänee sinne Vermossakin. Condesa kiri kaukaa takaa Jokimaalla toiseksi ja pääsee nyt yrittämään lähempää kärkeä. Kirikykyinen tamma kuuluu kaikille lapuille.

Viidennen kohteen Adrasthee lopetti Teivossa 11,5-vauhtia kärjen kupeelta ja otti varman voiton. Keystone Bullseye ja Grande Dragon ovat kunnossa ja onnistuneella juoksulla voiton syrjässä kiinni.

Päätöskohteessa Goodygoodytwoshoes kiihdyttänee keulaan ja siitä Olli Koivusen ajokki on lähellä voittoa. Seinäjoella tamma laukkasi noususta ja siihen paloi kärkisija kovatasoisessa tammalähdössä. Viimeksi se jäi kaikki tallella pussiin.

Pica Pica Oak on kyvyiltään lähdön eliittiä ja sen puhkeamista huippukuntoon odotellaan. Pelaamattomana itselle pakkorasti.

Toto65-vihjeet

Lähtö 1: 7 EL Indeed, 5 Quandary Tile, 8 Tippy Grain (3,2)

Lähtö 2: 6 Westcoast Skipper, 3 Treasure Of Pirate (5,2)

Lähtö 3: 6 Bean Fighter, 5 Stoneisle Saga (7,9)

Lähtö 4: 11 El Cheapo, 2 Condesa, 5 Amelia Earheart (9,6)

Lähtö 5: 4 Adrasthee, 5 Keystone Bullseye, 9 Grande Dragon, 2 Ranch Rocky Road (7,10)

Lähtö 6: 3 Goodygoodytwoshoes, 9 Pica Pica Oak (1,10)

288 riviä x 0,1 e = 28,8 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä