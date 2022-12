Päivän ravit: American Cooper palaa voittokantaan Jokimaalla Torstaina ravataan Lahden Jokimaalla. Ravi-ilta käsittää kahdeksan lähtöä.

Jaa artikkeli

Ari Moilanen ohjastaa avauskohteen American Cooperia. Markku Nieminen valmentaa kolmevuotiasta ruunaa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit 09:45 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto5-peli alkaa ravien neljännestä lähdöstä. Avauskohteen suuri suosikki on Suomen mestari ja Suurmestari American Heron pikkuveli American Cooper, joka on aloittanut uransa lupaavilla otteilla. Kolmevuotiskausi on käsittänyt yhdeksän kilpailua, joista neljä on päätynyt voittoon.

Ruuna on kilpaillut edellisen kerran kuukausi sitten kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunu-finaalissa. Tuo kilpailu pilaantui laukkaan. Tällä kertaa hevosella on hyvä mahdollisuus palata voittokantaan.

Toinen Toto5-kohde on neljä-kuusivuotiaiden suomenhevosten Tammasarja 2000 euron ykköspalkinnolla. Tasaisessa lähdössä lähdetään matkaan peräti viideltä eri paalulta.

Kolmannen kohteen taistelupari on Iola Hoss ja Carelian Surprise.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Neljännessä kohteessa Make a Wish H.C. pyrkii uusimaan voittonsa Jokimaalla. Viimeksi suuryllättäjänä juhlinut hevonen starttaa tällä kertaa matkaan yhtenä suosikeista.

Päätöskohteessa Dzingel kohtaa hienosti pärjänneen Tuurin Tulen, joka palaa tähän kuukauden mittaiselta tauolta.

Jokimaan ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin Winter Burst -kiertue rantautuu Tanskaan. Toto75-peli ratkaistaan Ålborgissa. Toto75-pelin pankki on Flemming Jensenin tallin Eros Zola

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto75-peli starttaa kello 20.30.