Päivän ravit: Syyskausi alkaa Jyväskylästä - Ruotsin puolella ravataan Örebrossa Kotimaan torstairavit ajetaan Jyväskylän Killerillä. Kaviouralla ravataan yhdeksän lähdön verran.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kalenterin sivu kääntyy syyskuun puolelle torstaina. Ravi-illan suurimmat setelit jaetaan Toto5-pelin avauskohteena ravattavassa lämminveristen Tammasarjassa. Takamatkalta yksin starttaava Klarizza on lähdön suosikki. Paalulta pistää hanttiin Golda Up The Way.

Toisessa kohteessa seurataan, puhaltaako loppusuoralla Vastatuuli. Kahdeksanvuotias ori on voittanut neljä kertaa viimeiseen viiteen yritykseen.

Neljännessä Toto5-kohteessa T.Rex jahtaa takamatkalta uransa voittoa numero 59. Tuon aikeen yrittävät estää paalulta Ilos Sansibar ja takamatkalta Sahara Sandstrom sekä Whole Lotta Love.

Päätöskohteen tammalähdössä starttaa kova kaksikko Sunrise Valkyria ja Chasing Highs, joka on tuore 75-voittaja. Kaksikko kohtasi tuossa kyseisessä startissa. Sunrise Valkyria sijoittui kolmanneksi.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Jyväskylän ravit alkavat kello 18. Toto5-peli alkaa ravien neljännestä lähdöstä kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ravataan Örebrossa. Jonna Irrin tallin Casino T.A. kilpailee Toto64-pelin avauskohteessa. Mika Forssin ohjastama, Petri Salmelan valmentama ja Pentti sekä Kalevi Pietilän omistama Jackandjones Sisu starttaa kakkoskohteessa. Pentti Pietilän omistama Power Blaster on palannut takaisin Ruotsiin. Petri Salmelalta avaava ori starttaa neljännessä kohteessa. Mika Forss ohjastaa hevosta.

Örebron Toto64-peli alkaa kello 20.30.