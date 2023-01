Päivän ravit: Oulussa ravataan maanantaina uudella konseptilla Ravivuosi 2023 on polkaistu käyntiin ja vuoden ensimmäinen viikko starttaa Oulun Äimärautiolta.

Lystilän Lento pyrkii etumatkan turvin pakoon takamatkan kovia Oulun kylmäveristen ykkössarjassa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit 09:30 Toni Sarkama

Uusi vuosi tuo mukanaan pieniä muutoksia maanantain osalta. Magic Monday siirtyi vuoden vaihtuessa historiaan ja uudet tuulet puhaltavat. Maanantain pääpeli on Toto4, joka starttaa vasta ravien kuudennesta lähdöstä. Maanantain Toto4-pelissä pienin rivipanos on yksi euro. Uuden konseptin nimi on Euronelkku.

Aikataulu on edelleen Magic Monday -tyyliin nopeatempoinen, mutta kohdelähdöt ravataan ainoastaan yhdellä paikkakunnalla. Kohdelähdöissä on myös paremmat ykköspalkinnot, jotka parantavat urheilullista tasoa.

Toto4-pelin avauskohteessa ravataan 2000 euron ykköspalkinnosta. Hyvässä vireessä kilpaileva Ilos Silmarillion on pelisuosikki. Vastaan asettuvat Vesuvio Wise L. ja Trouble Leader.

Toisessa kohteessa tuore Toto75-voittaja Hissun Turbo jahtaa Rovaniemen jääkuningas Lystilän Lentoa, joka starttaa 40 metrin etumatkalta. Lähdössä on 3000 euron ykköspalkinto.

Kolmannessa kohteessa ajetaan myös 3000 euron ykkösestä. Lähtö on Kohti divisioonia -sarja enintään 7500 euroa tienanneille kylmäverisille. Hyvin menestyneet Savon Sokeri ja R.R. Muistotar kohtaavat pystyvän mutta epävarman Jussixin.

Päätöskohteessa Dazzling Press pyrkii takaisin voittokantaan takarivistä.

Oulun ravit alkavat kello 18. Toto4-peli starttaa kello 19.55.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Mantorpissa. Illan ykkössarja on Toto64-pelin viides kohde. Paalun Fönix Vang lienee suosikki suljetusta lähtöradasta huolimatta.

Mantorpin Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.