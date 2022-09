Päivän ravit: Keskiviikkoravit vierailevat maakunnassa - Ruotsissa ravataan kahdella paikkakunnalla Maamme päärata Vermo huilaa keskiviikkona. Näin ollen illalla ravataan Pohjois-Karjalassa.

Joensuu isännöi keskiviikon pääpeliä kymmenen lähdön ravitapahtumalla.

Toto65-pelin avauskohteessa iskevät yhteen Thai Profit ja Amazing Warrior. Toinen kohde on tasainen suomenhevoslähtö. Kolmannessa kohteessa Kymppitonni Tilille -sarjan harjannut Mr Courvoisier jahtaa jo neljättä peräkkäistä voittoa. Takarivistä tehtävä ei ole helpoin mahdollinen. Haasteen heittävät Fu King Fab Press, Otto Erich ja Risto Airaksiselta avaava Kobe Web.

Neljännessä kohteessa iskevät muun muassa yhteen War Paint, Wonder Of You, Adrasthee ja Bribes. Viides Toto65-kohde pitää sisällään suomenhevosia peräti neljältä paalulta. Pisimmän takamatkan Vixeli on suosikki. Päätöskohteesta löytyy kierroksen pankki Rallston, joka on voittanut puolet uransa 43 kilpailusta.

Jo ennen Toto65-pelin alkua nähdään mielenkiintoinen lämminveristen Nuorten Sarja kolme- ja neljävuotiaille.

Joensuun ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10 ravien neljännestä lähdöstä.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Tapio Hoikka ja Tommi Ala-Nikkola. Lähetyksen juontaa Antti Pylkkänen. Haastattelijana toimii Juha Jokinen.

Ruotsissa ravataan Xpress-kierros kahdella paikkakunnalla. Rataparina toimii Solvalla ja Åby.

Toto86-pelin kuudennessa kohteessa kohtaavat Kai P Jussilan Lukaku di Quattro, Onkel Invest Oy:n Roubine ja Ravitalli H Laakkonen Oy:n sekä ML Stable Oy:n omistama Highway to Hill.

Viidennessä kohteessa Hanna Lähdekorven valmentama Anxious to Matters on yksi suosikeista.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.