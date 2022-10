Viikonlopun ravit: Lipassi hallitsee Satakunta-ajossa - Niemisen talli on vahvoilla St. Legerissä Raviviikko 42 huipentuu lauantaina Poriin. Iltapäivä pitää sisällään kaksi suurkilpailua.

Perjantai 21. lokakuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Perjantain ykkösravit ravataan Kuopiossa, missä ajetaan kymmenen lähdön verran.

Illan ehdoton kruunu on toisena Toto5-kohteena ajettava kolmevuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaali, missä voittajaa odottaa 20 000 euroa. Tammat saavat 20 metrin hyvityksen oreihin ja ruuniin nähden. Paalulta Akvarelli ja Hovilan Hertta pyrkivät pinkomaan pakoon takamatkan Vale-Elliä ja Nopsa Eelistä.

Neljännessä Toto5-kohteessa Iikka Nurmosen tallin Ilos Sansibar jahtaa jo kolmatta peräkkäistä voittoa. Tällä kertaa hidasteena on takarivin lähtöpaikka.

Kuopion ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Kotimaan kakkosravit ravataan Forssassa. Siellä mielenkiinto kohdistuu jo ravien avauslähtöön, missä kilpauransa aloittaa Walnerin ja Tetrick Wanian veli Wegas Wania.

Forssan ravit alkavat kello 18.15. Toto4-peli starttaa kello 20.

Ruotsin puolella ravataan Uumajassa ja Rommessa. Uumajassa on vahva suomalaisjoukkue Bugs Bunny Buzzin, Irvin Starin ja Bond Eaglen johdolla.

Xpress-mallin Toto64-peli starttaa kello 21.30.

Tototalk-lähetys kello 18-22.30. Studiossa ovat Jarkko Litmanen ja Toni Sarkama.

Lauantai 22. lokakuuta

Kotimaan Toto75-kierros ravataan Porissa. Iltapäivän ykköslähdöt ovat nelivuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajo ja Suomessa syntyneiden lämminveristen St. Leger. Ensin mainitussa ykköspalkinto on 24 000 euroa, kun taas St. Legerin voittaja saa 36 000 euroa.

Satakunta-ajossa ikäluokan ykkösnimi Lipassi on suuri suosikki tämänkin ikäluokkakilpailun voittajaksi. Sitä koittavat haastaa Rekilammen Sauli, N.P. Onni, Harjan Coria, Landen Iita ja Topin Muisto.

St. Legerin suosikki ja kakkossuosikki tulevat Markku Niemisen valmennustallista. Viime vuoden voittaja Willow Pride starttaa 20 metrin takamatkalta. Sitä haastaa tallikaveri Consalvo, joka lähtee vielä 20 metriä taempaa.

Porin ravit alkavat kello 13. Toto75-peli starttaa kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Studiossa ovat asiantuntijoina Tapio Hoikka, Tommi Ala-Nikkola ja Marko Lähteenmäki. Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelut Porissa hoitaa Lauri Hyvönen.

Ruotsin Toto75-kierros ravataan Jägersrossa. Iltapäivän ykköslähtö on avoimen tason lämminveristen C.L. Müllers Memorial. Siinä kohtaavat Unico Broline, Honey Mearas, Oscar L.A. ja Esprit Sisu.

Toto75-peli alkaa kello 17.20.

Sunnuntai 23. lokakuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla myös sunnuntaina. Iltapäivän aloittaa Mikkeli, missä ravataan yhdeksän lähdön verran. Toto4-pelin kolmantena kohteena ravataan kylmäveristen ykkössarja, missä Lumettaja on suuressa roolissa ikävästä lähtöpaikasta ja sekavasta taulusta huolimatta. Sen haastavat Viestinviejä, Sirpsakka ja Virin Varpu.

Mikkelin ravit alkavat kello 13. Toto4-peli alkaa kello 14.10.

Ylivieska aloittaa kilpailutapahtumat kello 14. Kymmenen lähdön ravit huipentuvat ravien seitsemänteen lähtöön, mikä on lämminveristen Nordic Haastajadivisioona enintään 40 000 euroa tienanneille. Siinä maksetaan myös sunnuntain isoin ykköspalkinto 2000 euroa. Kesällä voittoputkessa liidellyt Mahatma Gee on suosikki. Kari Alapekkala vaihtuu ohjastajaksi.

Ylivieskan Toto5-peli starttaa kello 15.10.

Ruotsin GS75-kierros ravataan Solvallassa. Pelipankki löytyy heti avauskohteesta. Timo Nurmoksen valmentama ja Jorma Kontion ohjastama Ivanka Amok on lähellä ottaa viidennen peräkkäisen voittonsa. Myös Jonna Irrin valmentamalla Again Kronoksella on hyvä menestymismahdollisuus pääpelin viidennessä kohteessa.

Solvallan GS75-peli alkaa 16.