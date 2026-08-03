Lapin mies vei Ihalaisen pihasta tyttären ja toi menestyksen Antti Ojanperä saapui Pihtiputaalle Ihalaisen pihaan täynnä itseluottamusta. Se on hiljalleen tarttunut myös appiukkoon.

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Jutta Ihalainen ja Antti Ojanperä ovat saaneet elää yhdessä lukuisia onnistumisen tunteita raviurheilun parissa. Tässä juhlistetaan Evartin kolmatta ravikuninkuutta, joka tuli vuonna 2022 Forssassa. Kuva: Antti Savolainen

MT Hevoset | Ravit Harri Pirinen

Luomalan tilan ja Ojanperän-Ihalaisen tallin ympärillä Pihtiputaalla eletään vahvassa symbioosissa. Ohjastajavelho Santtu Raitalan ja Ihalaisen suvut ovat hyviä ystäviä ja toistensa lasten kummeja jo monen sukupolven ajalta.

Martti Ihalainen teki ravireissuja jo Raitalan isovanhempien Pirkko ja Lauri Kinnusen kanssa.

”’Lasse’ oli sellainen filosofi. Olisiko se tullut perintönä Santtuunkin, että hän osaa pukea asiat niin hyvin sanoiksi”, Ihalainen miettii.

”Jutta muuten ajoi minun ja serkkujeni ensimmäisen ponin ensimmäisen startin. Tämä on sellainen spiraali. Ympyrä, joka kietoutuu joka puolelta yhteen”, Raitala naurahtaa.

Jutta Ihalainen on Martin tytär.

Antti Ojanperä (vas.), Santtu Raitala ja Jutta Ihalainen juhlivat yhdessä Evartin Elitkampen-voittoa vuonna 2023. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Vuoden 2010 tienoilla spiraaliin hyppäsi mies Lapista, Antti Ojanperä. Jutta Ihalainen ja Ojanperä olivat tavanneet Kiuruvedellä kengityssepän ammattitutkinnossa.

”Olin kuullut vähän varoitusta, että joku saattaa olla tulossa. Yhtenä päivänä Antti ajoi pihaan vanhalla hevosautonromulla. Esiliinana hänellä oli yksi myytävä hevonen”, Ihalainen muistelee huvittuneena.

”Sitten Jutta ja Antti kävelivät pihaan, Antti ojensi kätensä ja sanoi, että minä vien sinun tyttäresi. Se kertoi hänen itseluottamuksestaan”, Ihalainen kertoo.

”Eikä mennyt kauan, kun kaikki Antin hevoset olivat tässä”, Raitala muistelee.

Vaikka Lapin mies ilmoitti vievänsä tyttären, lopulta kävi niin, että Antti Ojanperä toi hevosensa talliin, jonka Martti Ihalainen oli rakentanut tyttärelleen Jutalle. Kuva: Elina Paavola

Lapin miehen itseluottamukselle oli käyttöä.

”On ollut hauska nähdä, miten tietyllä tavalla niin samanlaiset ihmiset voivat kuitenkin olla niin erilaisia”, Raitala kertoo.

”Martti on aina ollut vähän ”pessimisti ei pety” -tyyppiä ja ajatellut, että ei minulle mikään ole mahdollista. Sitten samaan piiriin tuli aivan käsittämätön optimisti Antti Lapista sillä mentaliteetilla, että kaikki on mahdollista.”

Ihalainen sanoo, että Ojanperä on kasvattanut häntäkin paljon.

”Minä olen valmentajana ihan tavallinen äijä, ja sitten tulee tuollainen optimisti, joka nostaa lajin tälle tasolle”, Ihalainen hämmästelee.

Sitten Ihalainen alkaa taas miettiä elämän kiertokulkua ja syy-seuraus-suhteita.

Martti Ihalaisen mukaan Santtu Raitala, Jutta Ihalainen ja Antti Ojanperä tekevät hevosten eteen valtavasti töitä. Raitalan mukaan se, että Pihtiputaalla on hyvä toimia hevosten parissa, on pitkälti Ihalaisen ansiota. Kuva: Petteri Kivimäki

”Nyt, kun tässä on näitä kuninkaita, voi sanoa, että Jokivarren Kunkusta tämän tontin raviurheilun nousu alkoi. Antti sen tähän toi. Kun miettii, mikä asia johtaa toiseen…”

”Jos alkaisi kuvitella, että olisin vuosituhannen vaihteessa pitänyt pääni ja käskenyt Jutan lähteä opiskelemaan jotain muuta enkä olisi tehnyt tallia, en tiedä, mistä työstä tällaisia elämyksiä olisi saanut”, hän sanoo liikuttuneena.

Myös Raitala korostaa raviurheilun henkistä antia.

”Se, että pystyy saamaan ammatistaan tällaisia spontaaneja onnistumisen tunteita, on valtavan etuoikeutettua”, hän sanoo.

”Just niin. Itse taas olen etuoikeutettu, että olen saanut niin paljon tällaista ympärilleni. Kun en itse siihen valmentajana kyennyt, tämä nuoriso-osasto on mahdollistanut sen, että olen saanut elää tällaisen elämän”, Ihalainen kiittelee.

Santtu Raitalan mukaan Antti Ojanperä on käsittämätön optimisti, joka ajattelee, että kaikki on mahdollista. Evartin vuoden 2023 Suur-Hollola-ajon voitonjuhlissa mukana Jutta Ihalaisen sylissä myös perheen tytär Janna Ojanperä. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ihalaisen on vaikea kuvailla niitä hetkiä, kun näkee häneltä oppinsa imeneen ”nuoriso-osaston” menestyvän.

”Sitä on vaan niin ylpeä, kun tietää sen työn, mitä menestyksen eteen tehdään. Se ei tule ilmaiseksi eikä ilman stressiä, vaan sinnikkyydellä ja ammattitaidolla. Sen taustatyön määrä on ihan käsittämätön. Jos joku näkisi, mitä esimerkiksi Jockas Ritan eteen tehdään. Koko Santun pihapiiri elää sitä asiaa, ja kaikki tehdään hevosen eteen”, Ihalainen tietää.

”Samoin tässä meidän tallilla. Se sinnikkyys on uskomatonta. Näillä kolmella on sellainen ominaisuus, että he eivät anna periksi ikinä. Kun tulee takapakkeja, välillä tuntuu, että he hakkaavat päätään seinään. Mutta aina sieltä noustaan, kuin rikkaruoho”, hän kuvailee tytärtään Juttaa, Ojanperää ja Raitalaa.

Raitala puolestaan huomauttaa, että Pihtiputaalla on hyvä toimia hevosten kanssa. Siihenkin Martti Ihalaisella on osansa.

”Pihtipudas on hyvin hevosmyönteinen kunta. Se on hyvin suurelta osin Martin peruja, että täällä on hevosalalla hyvä toimia ja suhtautuminen raveihin ja hevosihmisiin on hyvin positiivista”, Raitala tietää.