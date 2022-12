Ravivihje: Axevallan multijackpot-kierroksella riittää haasteita Ravivuosi 2022 päättyy Ruotsissa Axevallan kaviouralle. Toto75-pelin jättöaika päättyy poikkeuksellisesti kello 16.

Petter Karlsson ohjastaa kierroksen ideavarmaa Babsans Bankiria. Kuva: LJ

MT Hevoset | Ravivihjeet 11:00 Toni Sarkama

Viikon kestänyt Winter Burst -kiertue huipentuu lauantaina Axevallaan, missä urheilullinen taso on hyvää luokkaa. Mielenkiintoa riittää varsinkin pelipuolella, missä Bjerken perjantailta jääneen lisärahan myötä jackpot-rahan määrä nousi entisestään.

Kierros on vaikeustasonsa puolesta todella haastava ja varmavalinnat ovat kortilla. Kierroksen luotetuin hevonen on toisen kohteen El Vego Khalifa, jonka peliosuus on kirjoitushetkellä 60 prosentin luokkaa. Se on tuntuvasti liikaa, eikä kolmevuotias kelpaa varmaksi. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Näistä toinen ei ole edes kohdelähtönsä suosikki.

Ravivuoden viimeinen lähtö on liki 600 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettava Sylvesterloppet. Kilpailu on jokavuotiseen tyyliin tasaisen tasokas.

Päivän varma

Feline Burgerheide (T75-3) on vihjesysteemin toinen varmavalinta. Viisivuotias tamma ei ole lähtökiihdytyksessä voltin nopein avaaja, mutta suosikilla on silti hyvä mahdollisuus edetä keulapaikalle. Jos näin käy, on lähdössä ohittelijat vähissä. Toissa kerralla Mantorpissa valjakko eteni kolmannen radan kautta keulapaikalle ensimmäisen takasuoran alussa. Siitä hevonen voitti todella hallitusti. Viimeksi valjakko teki kuudennesta parista ulkoa pitkän kirin jatkaen voittojen tiellä 12-radasta huolimatta. Peliosuus on hieman yläkantissa, mutta rivin kokonaisuuden kannalta se on osuvuutta tuovana suosikkina vihjesysteemin toinen varma.

Päivän ideavarma

Babsans Bankir (T75-6) tuo elävyyttä ja etua vihjesysteemiin. Maili ja takarivi ei ole paras yhdistelmä varmavalinnalle, mutta kun kyseessä on alle kymmenen prosenttia pelattu tapaus, kattaa kerroin riskitekijät. Viimeksi Färjestadissa hevonen eteni reilu kierros ennen maalia keulapaikalle ja voitti oikein hallitusti. Tähän starttiin nelivuotias saa vielä jenkkikärryt perään. Ruuna on tottunut juoksemaan kengillä, joten siihenkään ei homma kaadu. Juoksupaikka saattaa hyvinkin löytyä yllättävän läheltä kärkeä ja loppukirissä hevonen on Axevallan pitkällä loppusuoralla vaarallinen.

Päivän potinräjäyttäjä

Dame Lane (T75-4) saattaa tehdä tuhoa kuponkipinoon nelivuotislähdössä. Giuseppe Lubranon suojatti kilpailee tauluaan paremmassa vireessä. Toissa kerralla hevonen menetti asemiaan väsyneen takana sisärataa pitkin juosten. Viimeksi Halmstadissa tamma teki oikein kelvollisen kirin kolmanneksi. Hevonen on saanut pari starttia alle pienen tauon jälkeen. Ohjastaja tuo mukanaan riskitekijöitä, mutta aivan pelaamattomana Dame Lane maistuu peleissä.

Vihjesysteemi

12,13,10,11,9,2,8,14,15 (5,1)

6,4,3,9,10,11,1 (5,12)

3 Feline Burgerheide (7,9)

6,3,11,10,1,14 (4,9)

12,7 (2,3)

9 Babsans Bankir (3,5)

14,7,9,11 (3,12)

3024 riviä - 151,20 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä