Päivän ravit: Tapaninpäivänä nautitaan huippuraveista molemmilla puolilla lahtea Maanantai avaa vuoden viimeisen raviviikon. Pyhäpäivän kunniaksi pääpeli on Toto75 sekä Suomessa että Ruotsissa.

Jaa artikkeli

Iikka Nurmosen tallin Better Boss on iltapäivän seuratuin hevonen Kuopiossa. Hevonen on startannut edellisen kerran vuonna 2020. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit 09:45 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kuopiossa ravataan kotimaan Toto75-kierros. Ravirivi käynnistyy kylmäveristen ykkössarjalla. Takamatkan Hissun Turbo, Kartier, H.V.Tuuri ja Herra Heinämies näyttelevät pääosaa.

Iikka Nurmonen on tallinsa osalta suuressa roolissa kotiradan Toto75-kierroksella. Kolmannen kohteen suosikki on Ilos Sansibar takarivistä huolimatta. Hevosella on vyöllään tuore Toto75-voitto Oulusta. Illan seuratuin hevonen on kuudennessa kohteessa kaviourille yli kahden vuoden jälkeen paluun tekevä Better Boss. Lahjakkuus on suosikki suoraan tauoltakin.

Kierroksen päätöskohde on kylmäveritammojen Sorsasalon Talvikuningatar -lähtö. Voittoiskuun kohonnut Tutun Impi on suosikki 40 metrin takamatkaltakin. Voittajalle on luvassa 7000 euroa.

Kuopion ravit alkavat kello 13. Toto75-peli starttaa kello 14.45.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Studiossa ovat asiantuntijoina Tapio Hoikka, Tommi Ala-Nikkola ja Riku Niittynen. Lähetyksen juontaa Sara Perttunen. Haastattelut hoitaa Lauri Hyvönen.

Solvallassa ravataan huipputasoinen Toto75-kierros. Iltapäivän ykköslähtö on kultadivisioonafinaali, missä nähdään hieno kamppailu Very Kronoksen ja Mister F.Daagin välillä.

Kierroksen suomalaistoiveet lepäävät kuudennessa Toto75-kohteessa starttaavan Icecream Inin harteilla. Tamma starttaa Diamantstoet-finaalissa matkaan paalulta. Nina Pettersson-Perklén valmentaa ja Örjan Kihlström ohjastaa.

Solvallan ravit alkavat kello 15.20. Toto75-peli starttaa kello 17.20.