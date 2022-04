Ravivihje: Bluehill`s Sparkle ja Ray Boy Vermon varmat Avauskohteen suosikiksi nousee Rocktown Judge.

Vihjerivin toinen varma Ray Boy juoksee tänään Santtu Raitalan ajamana. Arkistokuvassa ohjissa on Hannu Torvinen. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet 10:30 Juha Jokinen

Avauskohteessa kilpaileva, Ville Herttuan valmentama Rocktown Judge on usein juossut taustalla ja kirinyt lujaa maaliin. Kunto on huipussaan ja asialliselta paikaltaan ruuna on avauskohteen suosikkini. Fantastico ei hävinnyt Teivossa suosikille paljoa, vaikka kiritilat aukesivat vasta maalisuoran puolivälissä. Cala Bona esitti vihaisen kirin viimeksi viimeisellä takasuoralla. Paras puhti hieman katkesi maalisuoralla, mutta esitys oli silti positiivinen. Lightning Luca on asiallinen aloittelija ja nousee korkealle, erityisesti mikäli lähdössä pidetään vauhtia koko matkan.

Toisen kohteen Bluehill`s Sparkle on osoittanut hienoja otteita pienen taukonsa jälkeen. Epävarmuus on ollut tiessään ja kirit ovat olleet näkemisen arvoisia. Tamma on tsempannut kirikierroksen usein 14-vauhtia, eikä keskiviikon vastustajilta taida löytyä aseita sen pysäyttämiseksi.

Takarivin hevoset ovat avainasemassa kolmannessa kohteessa. Heilis ja Brenna lukeutuvat kuuminpiin suosikkeihin, mutta Sirun Sikke ja Kultakillinki ovat kovaa haastajaosastoa. Sirun Sikke teki Killerillä viime kesäkuussa keskipitkän matkan SE-tuloksen ja oli elokuussa mukana lähdössä, jossa Pirttilän Roosa paransi SE-lukemia useita sekunteja. Teemu Okkolinin hevoset tulevat aina valmiissa kunnossa tauolta, joten mielenkiintoista on nähdä tamman vire kauden avauksessa.

Rivin toinen varma Ray Boy on ollut vakuuttavassa vireessä pitkään. Selkäjuoksun jälkeen hevoselta irtoaa sellainen pätkä, että näissä sarjoissa sille ei pysäyttäjää löydy. Forssassa se lopetti 12-vauhtia hienolla tyylillä.

Hyviltä paikoilta lähtevät Bean Fighter ja Kind Of Magic ovat kohteensa perus hevosia. Sultan Maharajah oli keulasta pysäyttämätön viimeksi, mutta starttiväliä on kertynyt taas kuukauden päivät. Jacksonville on upea ilmestys ja Joensuun kisa osoitti kunnon olevan kohdallaan. Jukka Hakkaraisen suojatti lähtee ripeästi ja viime kerran kaltaisella suorituksella se pystyy ottelemaan aivan kärjessä.

Päätöskohteen Junjori haparoi viimeksi johtavan takana 50 metriä ennen maalia ja tuli hylätyksi. Lopun laukat ovat sotkeneet viime aikoina, eikä siihen uskalla täysin luottaa. Ehjällä suorituksella sen pitäisi olla keulasta tai johtavan takaa lähellä voittoa.

Bramee on toinen vaihtoehto keulassa juoksijaksi, eikä sen voitto saa yllättää. Nopeat Vokkeni ja Hetku pääsevät heti paalun hevosten kantaan ja pystyvät voittoon.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 5 Rocktown Judge, 9 Fantastico, 6 Cala Bona, 11 Lightning Luca (7,8)

Lähtö 2: 10 Bluehill`s Sparkle (5,4)

Lähtö 3: 10 Heilis, 9 Brenna, 3 Werona, 5 Kukkarosuon Oona, 11 Sirun Sikke,

12 Kultakillinki, 1 Laretta (2,7)

Lähtö 4: 10 Ray Boy (2,4)

Lähtö 5: 3 Bean Fighter, 2 Kind Of Magic, 5 Sultan Maharajah, 6 Jacksonville (7,4)

Lähtö 6: 5 Junjori, 7 Bramee, 8 Vokkeni, 9 Hetku (1,2)

448 riviä x 0,10e = 44,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä