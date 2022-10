Päivän ravit: Keskiviikkona ravataan Vermossa – Ruotsin Super Days -päivät huipentuvat jackpot-kierrokseen Maan pääradalla Vermossa ravataan yhdeksän lähdön Toto65-ravit. Ruotsin illan ykköspeli ratkaistaan Solvallassa ja Åbyssä.

Jo ennen Toto65-pelin alkua ravataan hyvätasoinen kylmäverilähtö enintään 125 000 euroa tienanneille. Seinäjoen Toto75-lähdössä viimeksi kolmanneksi ravannut Wauhti pyrkii jälleen keulapaikalta karkuun. Vastaan asettuvat viimeksi voittamaan pystynyt Hissun Turbo ja samassa lähdössä tauolta palannut ja pussiin jäänyt Viktor Kärppä.

Toto65-pelin avauskohteessa tamma Kitzune G.G. kohtaa hyvävireiset ruunat Marschall Matchin ja Frankenstein Amin johdolla.

Kolmas kohde on tuplaa voittosumma -lähtö enintään 4000 euroa tienanneille. Suosikki on Pekka Korven valmentama ja ohjastama Arctic Crown.

Neljäs kohde on hienotasoinen kylmäverilähtö, joka juostaan keskipitkällä matkalla. Toisensa kohtaavat Ukkoherra, Elan, KInderi, Lumettaja ja Säfööri.

Päätöskohteessa ykkösradan O.P.Roc koittaa pitää Team Vermon suurkimpan Bolt Kronoksen takanaan.

Vermon ravit alkavat kello 18.00. Toto65-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsissa on ollut viime päivien ajan V86 Super Days -päivät. Viimeiseen seitsemään päivään on ajettu kuusi Toto86-kierrosta Xpress-tyyliin kahdella eri paikkakunnalla. Konsepti huipentuu illalla Solvallassa ja Åbyssä. Toto86-pelissä jackpot-rahaa jaetaan yli 1,5 miljoonaa euroa.

Suomalaisten valmentamat hevoset starttaavat ikäviltä lähtöpaikoilta Toto86-kierroksella. Katja Melkon Bästa Nästa starttaa radalta 11 ja Vice Versa Diamant radalta 10. Roni Paldanin Solar Wind kiihdyttää kasikaistalta. Samassa lähdössä Jonna Irrin tallin Best in Show As starttaa matkaan radalta 12.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.