Päivän ravit: Perttusen taukohevoset vahvoilla Vermossa Keskiviikkona ravataan maan pääradalla Vermossa. Ruotsin puolella ravataan Xpress-muodossa.

Vermossa ravataan kymmenen lähdön Toto65-ravit. Toto65-kierros käynnistyy lämminveristen mailin ryhmäajolla enintään 65 000 euroa tienanneille. It’s Raining Men palasi voittojen tielle viimeksi Vermossa. Ruuna pyrkii keulataktiikalla samaan myös keskiviikkona. Tuon pyrkii estämään Making Match, Marcos Gallon ja O.P.Roc.

Toinen kohde on Salamakypärät-ohjastajalähtö. Suosikkina starttaa Jere Hurmeen ohjastama Quandary Tile. Kolmannessa kohteessa palaa tauolta Tapio Perttusen tallin tappioton Stop The Press. Neljäs kohde on lämminveristen Nuorten Sarja. Utamaro Kemp kohtaa Callela Alfan. Viidennessä kohteessa ravaavat kylmäveriset pitkällä 3100 metrin matkalla. Takamatkan Vilju on suosikki.

Päätöskohteessa lämminveriset ravaavat 3100 metrin matkalla. Tapio Perttusen valmentama Unique Creation on ennakkosuosikki tauosta huolimatta.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli alkaa ravien neljännestä lähdöstä kello 19.10.

Ruotsissa ravataan Solvallassa ja Jägersrossa. Illan pääpeli on Toto86. Kierroksen pankki on avauskohteen tanskalainen Golden Stone. Päätöskohteen suosikki on Timo Nurmoksen tallin Henry Flyer Sisu.

Toto86-pelin jättöaika päättyy kello 21.30.