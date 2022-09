Ravivihje: Suuret suosikit helpottavat Toto75-peliä - jackpot-rahaa jaossa yli 2,1 miljoonaa euroa Ruotsin viikon pääpeli ratkaistaan tällä kertaa Karlstadin paikkakunnalla Färjestadin raviradalla. Peliaika päättyy kello 17.20.

Muhkean lisärahan myötä Toto75-pelin potti on jopa 4,8 miljoonaa euroa. Tuo toki lisää Toto75-pelin kiinnostavuutta tällä viikolla.

Kierros pitää sisällään kaksi suurempaa suosikkia, jotka kelpaavat molemmat varmaksi saakka. Se taas heikentää peliehtoja, sillä samalla kasvaa todennäköisyys sille, etteivät kaikki voittoluokat tule käyttöön. Sen johdosta on haettava elävyyttä muista kohteista, jotta tuo uhka saadaan minimoitua. Neljännessä kohteessa on otettukin kantaa ja siinä pelataan kokonaan selkeästä suosikista ohi.

Päivän varmat

Odd Herakles (T75-3) on ansaitusti iso suosikki. Toissa kerralla ori voitti hallitusti puolustettuaan sisäradalta keulapaikan. Viimeksi hevonen avasi kasiradalta vauhdilla keulapaikalle, mistä valjakko piti suursuosikkina pintansa maaliin saakka. Tällä kertaa tehtävä on hyvin samanlainen, sillä suursuosikkina kasiradalta starttaavalla Odd Herakleksella on tähtäimenä edetä nopeasti kärkipaikalle hallitsemaan tapahtumia. Tuo temppu on lähellä onnistua, sillä pahin haastaja Månlykke A.M. starttaa matkaan takarivistä.

Mister Hercules (T75-5) on kierroksen pelipankki ja ihan aiheesta. Solvallan voittojuoksussa ori eteni ensimmäisellä takasuoralla keulaan ajaen tasaisen reipasta ja voittaen kovalla täyden matkalla tuloksella 11,0. Viisivuotias osallistui myös St Michel -ajoon, missä hevosen juoksu meni todella haastavaksi. Se huomioiden Mister Hercules kesti hienosti neljänneksi. Viimeksi Jubileumspokalenissa valjakko joutui hurjan San Moteurin prässin alle, jonka myötä ori putosi lopussa neljänneksi. Esitystä ei sovi kuitenkaan moittia. Tällä kertaa valjakko saanee tehdä oman juoksunsa keulapaikalla.

Päivän ideakaksikko

Neljäs kohde pelataan ainoastaan kahdella merkillä ohi suosikki John King Bokosta. Black Fire teki Axevallassa hurjan esityksen kierrettyään kolmannen radan kautta johtavan rinnalle. Siitä ruuna taisteli urheasti neljänneksi. Toissa kerralla hevonen ei riittänyt Derby-karsinnassa, mutta viimeksi hevonen oli jo parempi johtavan takaa. Keulaan päästessään olisi paha ohitettava.

Quenchless Tile on toinen varmistusrasti. Se avaa myös hyvin liikkeelle ja saanee huippupaikalta hyvän reissun kärkipäässä. Toissa kerralla Åbyssä ruuna taisteli hienosti johtavan rinnalta ja viimeksi se hallitsi tapahtumia keulapaikalta. Nelivuotias on ollut pirteämpi avojaloin ja se jatkaa samalla balanssilla myös Färjestadissa.

Vihjesysteemi

2,1,5,4,3 (9,10)

1,6,2,5,7 (8,3)

8 Odd Herakles (10,5)

2,3 (5,7)

2 Mister Hercules (11,3)

4,7,2,9,1,3,12,14,8,11 (15,5)

5,8,7,9,12,10,4,11 (3,1)

4000 riviä - 200 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä