Ravivihje: Kultadivisioona selvitetään ideavarman voimin Lauantaina ravataan Solängetissä. Ruotsin Toto75-kierroksen peliaika päättyy kello 17.20.

Kierroksen luonne ratkeaa pitkälti toisen kohteen pankista Olle Hålerydistä. Suosikin peliosuus on 61 prosenttia kirjoitushetkellä. Suosikin voittaessa rivi on tuskin maksamassa miljoonia. Aloittelevan nelivuotiaan peliosuus on kuitenkin yläkantissa ja se varmistetaan runsaalla rastimerellä.

Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa poikkeuksellisesti kolmen varman varaan. Yksi niistä on vasta kohdelähtönsä kolmossuosikki.

Päivän varmat

Castor the Star (T75-1) selvitti tiensä nelivuotiaiden Derby-finaaliin karsintakakkosena tehden hurjan loppuvedon karsintalähdössä. Myös finaalissa nelivuotias selvitti tonttinsa kunnialla. Viimeksi Eskilstunassa ori voitti helpon tehtävän keulapaikalta varmoin ottein. Nopea avaaja saanee juoksuradalta hyvän startin ja se onkin suosikkitapaus keulapaikan valtiaaksi ja sitä kautta voittajaksi. Jörgen Westholmin valmennettava on hyvä varma 36 prosenttia pelattuna.

Brageson (T75-4) on tasaisen kylmäverilähdön varmavalinta. Jos ei tee suosikista varmaa, joutuu siinä tapauksessa laittamaan runsaan rastimeren kupongille. Öystein Tjomslandin suojatti on ravivarma tapaus, jolla on tuore startti alla. Tuon kilpailun hevonen voitti keulapaikalta vaivattomasti. Voltin vitosrata ei ole tietysti helpoin paikka kiihdyttää, mutta ruuna klaaraa sen suurella todennäköisyydellä. Hevonen on hyvä valinta tukipilari 28 prosenttia pelattuna.

Päivän ideavarma

Pinto Bob (T75-3) on kultadivisioonan ideavarmahaku. Hyvältä paikalta matkaan kiihdyttävä ruuna tähtää keulapaikalle, mistä sillä myös tällä kerralla varmasti ajettaisiin. Seitsemänvuotias ruuna kilpailee paljon tauluaan paremmassa vireessä, eikä tämänkertainen kultadivari ole ollenkaan kovimmasta mahdollisesta päästä. Robert Berghin suojatti on 13 prosentilla pahasti aliarvostettu.

Vihjesysteemi

7 Castor the Star (1,12)

3,8,14,10,11,7,4,5 (1,2)

2 Pinto Bob (7,4)

5 Brageson (1,15)

8,4,1,5,10 (2,12)

4,7,12 (6,11)

Kaikki 12 hevosta (3,10)

1440 riviä - 72 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä