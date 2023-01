Päivän ravit: Global Beware uusii voittonsa – tiistaina ratkaistaan loput Teivo SnowCup -finalistit Tiistaina ravataan tuttuun tapaan Ylöjärvellä sijaitsevalla Teivon kaviouralla. Ravi-ilta käsittää yhdeksän lähtöä.

Jaa artikkeli

Tapio Perttusen valmentama ja ohjastama Global Beware on suosikki Toto5-pelin päätöskohteessa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit 09:40 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Ravien avauslähdössä nähdään neljän startin jälkeen tappioton Aron Fritz.

Toto5-peli starttaa tuttuun tapaan ravien neljännestä lähdöstä. Kotiradan Skyfall Mirchi on hyvältä paikalta suosikki. Joni-Petteri Irri valmentaa ja Hannu Torvinen ohjastaa.

Kolmannessa kohteessa Hymynpilke yrittää paluuta kultakantaan. Ruuna starttaa matkaan takarivistä.

Neljäs kohde on Teivo SnowCup -karsinta. Hurjaan vireeseen loppuvuonna kohonnut Kratos Di Quattro starttaa piippuhyllyn lähtöpaikalta. Ruuna voittoputki vaihtui kahteen laukkastarttiin.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päätöskohde on hienotasoinen lähtö. Vakuuttavalla tavalla viimeksi voittanut Global Beware on suosikki. Tapio Perttusen suojatti starttaa ykkösradalta. Sitä haastavat kotiradan Astrum ja ikäluokkalähdöissä meritoitunut Deep Blue Font.

Teivon ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin pääpeli ajetaan Jägersrossa. Anssi Nurmisella on kaksi hevosta toisessa Toto64-kohteessa. Mies ohjastaa itse Momimhomea. Poika Iivari ajaa Peter Tiella. Nurmisella on myös viidennessä kohteessa The Revenant. Hanna Lähdekorpi tuo neljänteen kohteeseen Franklin Zetin.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.