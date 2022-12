Päivän ravit: Tuore Toto75-sankari Ashley Man jahtaa menestystä myös Kuopiossa Torstaina ravataan Kuopiossa. Ravi-ilta sisältää kymmenen lähtöä.

Janita Antti-Roikolla on useampi hyvä menestyssauma illan raveissa. Ensimmäinen voitontavoittelija löytyy jo ravien kolmannesta lähdöstä, joka on montélähtö. Siinä Antti-Roikolla on selvä ennakkosuosikki Alien Scout.

Toto5-pelin avauskohteessa kotiradan Nitroglycerine pyrkii jatkamaan voittokannassa kasikaistasta huolimatta. Tamma on juossut uransa jokaisen startin Kuopiossa.

Toinen kohde on neljä- ja viisivuotiaiden suomenhevosten Nuorten Sarja. Paalun Savon Sokeri pyrkii karkuun takamatkan Somelta ja kumppaneilta.

Kolmannen kohteen taistelupari on Antti-Roikon Mei Tai ja hyvältä paikalta matkaan starttaava Elaine Laurelton.

Neljäs kohde on illan korkein sarja suomenhevosille. Siinä kohtaavat Cupido, Sinkun Cunkku ja Fransua.

Päätöskohteessa kohtaavat Teivossa Toto75-voiton ravannut Ashley Face ja Bansky.

Kuopion ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Åbyssä. Toto64-pelin pankki on tanskalainen Gibson S.H. Nicklas Korfitsen ohjastaa nelivuotiasta ruunaa.

Toto64-peli starttaa kello 20.30.