Hevoset

Viidestoista kasvatuskevät on Vuoden B-ponikasvattajalle elämää täynnä – koronakaan ei jarruta motivaatiota Hevoset Kaijaleena Runsten Erja Mattila kannustaa muitakin astuttamaan tammoja, sillä raviponeista on pulaa. Hänen toimintansa ansiosta niitä on jo syntynyt yli 50.

Sanne Katainen

Poneilla on oma tahto ja kilpaponeilla sitä on erityisesti. ”Joku sanoo niitä itsepäisiksi, mutta minä pidän sitä hyvänä ominaisuutena. Ihmisen on sitten vain pidettävä ponille selvät, johdonmukaiset säännöt. Toiset kokeilevat sitä vähemmän, toiset useammankin kerran”, Erja Mattila sanoo. Smedens Zeldan varsa Fernanda Wee tahtoo jo kulkea omia reittejään.

Ypäjäläiselle Erja Mattilalle ponikasvatus on harrastus, mutta kotimaisittain toiminta on laajaa. Hänellä on seitsemän omaa ponitammaa, yksi yhteisomistettu ja kaksi liisattua. Neljä varsaa on laajassa pihatossa emiensä kanssa. Kolme russtammavarsaa ottavat jo tuntumaa ympäröivään maailmaan – kuka rohkeammin, kuka vähän varovaisemmin.