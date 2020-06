Hevoset

Huippuratsujen vientiin on vaadittu vuosien työ – "Kotoa ei tule kukaan hevosia hakemaan" Hevoset Kati Hurme Lohjalaisten Annu ja Pasi Mellerin kasvattamat FWB-ratsut kilpailevat kansainvälisellä tasolla: "Laatu on meidän valttimme", Annu Meller sanoo.

Sanne Katainen

Annu Meller vie tarhaan tilan kantatammaa, 21-vuotiasta Wilmaa eli Weltmaid Willowia, jolla on jo yhdeksän jälkeläistä. Pasi Mellerillä on 7-vuotias Häsä eli KOM First Romance.

Ratsuhevosten kasvatus on Suomessa monella tavalla haasteellista. Lohjalainen Kom Horses -talli on silti onnistunut tuottamaan menestyksekkäitä suoritushevosia jo 25 vuoden ajan. Kannattavaksi kasvatusta on Suomessa vaikea saada. "Riippuu siitä, miten laskee. Jos ei laske omalle työlle mitään", Anna-Leena eli Annu Meller sanoo.